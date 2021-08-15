Известна заявка Зари на матчи раунда плей-офф Лиги Европы

Оформлена и подтверждена заявка луганской «Зари» на матчи раунда плей-офф Лиги Европы.
Список игроков, которые заявлены по списку А: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артём Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунёв, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жуниньо, Агрон Руфати, Аллахъяр Сайядманеш, Никита Шевченко, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб, Шахаб Захедитабар, Антон Жилкин.
По списку Б заявлены: Даниил Алефиренко и Дмитрий Мацапура.
Первая игра с «Рапидом» состоится на выезде 19 августа. Второй матч состоится 26 августа в Запорожье на «Славутич-Арене».
Ранее стало известно, какой канал покажет матчи «Зари» и «Рапида»
Заявка «Зари» на матчи плей-офф Лиги Европы
Источник — ФК Заря
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