Стало известно, какой канал покажет матчи Зари и Рапида

Луганская «Заря» в нынешнем сезоне розыгрыша Лиги Европы стартует с раунда плей-офф, первый соперник – австрийский «Рапид».



Первая игра раунда состоится в Вене на стадионе «Вестштадион» 19 августа в четверг и начнется в 22:00 по киевскому времени.



Луганский клуб сообщает, что в данный момент идут переговоры компании «1+1 медиа» с австрийским вещателем, чтобы показать эту игру на телеканале УНИАН на территории Украины и данный вопрос практически согласован.



Касательно матча домашнего, то он состоится на «Славутич-Арене» в четверг 26 августа и начнется в 19:30. Прямая трансляция на телеканале УНИАН.