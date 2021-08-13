Стало известно, какой канал покажет матчи Зари и Рапида

По домашнему матчу уже все решено, по выездному – на финальной стадии

  • 13.08.2021 12:08
  • 574 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, какой канал покажет матчи Зари и Рапида
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» в нынешнем сезоне розыгрыша Лиги Европы стартует с раунда плей-офф, первый соперник – австрийский «Рапид».
 
Первая игра раунда состоится в Вене на стадионе «Вестштадион» 19 августа в четверг и начнется в 22:00 по киевскому времени.
 
Луганский клуб сообщает, что в данный момент идут переговоры компании «1+1 медиа» с австрийским вещателем, чтобы показать эту игру на телеканале УНИАН на территории Украины и данный вопрос практически согласован.
 
Касательно матча домашнего, то он состоится на «Славутич-Арене» в четверг 26 августа и начнется в 19:30. Прямая трансляция на телеканале УНИАН.

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Источник — ФК Заря

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 13.08.2021 12:14
    +1
    значит есть шанс посмотреть матч
    Ссылка
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