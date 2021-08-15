Петряк забил, а Макаренко дебютировал в составе Фехервара

Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Макаренко дебютировал в составе «Фехервара» в матче третьего тура чемпионата Венгрии против «Дьирмота».



30-летний украинец вышел в стартовом составе и провел полный матч, а встреча завершилась вничью со счетом 1:1.



Еще один украинец в составе гостей, полузащитник Иван Петряк, также провел на поле все игровое время и отметился забитым мячом.



После двух сыгранных поединков «Фехервар» набрал два очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.



Чемпионат Венгрии. Третий тур

«Дьирмот» – «Фехервар» – 1:1

Голы: 0:1 - 30 Петряк, 1:1 - 62 Варга