Петряк забил, а Макаренко дебютировал в составе Фехервара

Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Макаренко дебютировал в составе «Фехервара» в матче третьего тура чемпионата Венгрии против «Дьирмота».
30-летний украинец вышел в стартовом составе и провел полный матч, а встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Еще один украинец в составе гостей, полузащитник Иван Петряк, также провел на поле все игровое время и отметился забитым мячом.
После двух сыгранных поединков «Фехервар» набрал два очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.
Чемпионат Венгрии. Третий тур
«Дьирмот» – «Фехервар» – 1:1
Голы: 0:1 - 30 Петряк, 1:1 - 62 Варга
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.