ФОТО. Свитолина провела тренировку с Бенчич на кортах Цинциннати

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку на кортах Цинциннати, где на следующей неделе пройдет турнир категории WTA 1000.



Элина потренировалась вместе со швейцаркой Белиндой Бенчич. Отметим, что обе теннисистки завоевали медали на недавней Олимпиаде в Токио. Свитолина добыла «бронзу», Бенчич – «золото».



Ранее Элина узнала, с кем ей предстоит играть во втором круге.