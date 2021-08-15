Назван размер зарплаты Ярмоленко в Вест Хэме на сезон-2021/22

Александр Зинченко получает в «Манчестер Сити» в шесть раз меньше

  • 15.08.2021 08:40
  • 5262 просмотра
  • 4 комментария
Назван размер зарплаты Ярмоленко в Вест Хэме на сезон-2021/22
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Авторитетный портал spotrac.com обновил информацию (с учетом новичков АПЛ) по зарплатам футболистов чемпионата.
 
Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остается самым высокооплачиваемым футболистом команды Дэвида Мойеса. Лидер сборной Украины получает в английском клубе 115 тыс фунтов в неделю (4,25 млн грн) и 5.98 млн фунтов в год (221.26 млн грн).
 
Ближайший преследователь Ярмоленко в платежной ведомости  – Джаред Боуэн, которому за год платят ровно 5 млн фунтов в год.
 
К примеру, Александр Зинченко в «Манчестер Сити» получает 20 тысяч фунтов в неделю (740 тыс грн) и чуть более миллиона фунтов в год (38.5 млн грн).

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Источник — Spotrac

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    0933333333
    online
      0933333333, 15.08.2021 09:16
    +1
    Если бы он не был стекляным, уверен он и в основе играл бы
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 15.08.2021 09:00
    +1
    Це повний піпець - футболіст, який сидить на скамейці запасних отримує найбільшу зарплату у клубі !
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    zzg77
    online
      zzg77, 15.08.2021 08:49
    +10
    Молодец Ярмола!!! Сейчас не заработаешь, потом будет поздно!!!
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    UPL
      UPL, 15.08.2021 08:45
    0
    Наші бідолахи)))
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