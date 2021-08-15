Назван размер зарплаты Ярмоленко в Вест Хэме на сезон-2021/22

Авторитетный портал spotrac.com обновил информацию (с учетом новичков АПЛ) по зарплатам футболистов чемпионата.



Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остается самым высокооплачиваемым футболистом команды Дэвида Мойеса. Лидер сборной Украины получает в английском клубе 115 тыс фунтов в неделю (4,25 млн грн) и 5.98 млн фунтов в год (221.26 млн грн).



Ближайший преследователь Ярмоленко в платежной ведомости – Джаред Боуэн, которому за год платят ровно 5 млн фунтов в год.



К примеру, Александр Зинченко в «Манчестер Сити» получает 20 тысяч фунтов в неделю (740 тыс грн) и чуть более миллиона фунтов в год (38.5 млн грн).

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