СУРКИС: «Луческу добивается, чтобы мы не боялись таких команд, как Интер»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результат контрольного матча против «Интера» (0:3).



«Для нас этот спарринг не имеет значения. Конечно, результат всегда важен, но я считаю, важнее результата то, что Мистеру удалось договориться с чемпионом Италии о проведении этого матча.



Нам важно, чтобы мы приспособились играть по графику через два дня на третий. Очень тяжело наши сборники входили в сезон, до сих пор многие не набрали своих кондиций. Большинство людей, которые представляли сборную, – это игроки киевского «Динамо».



Но мешая состав, подводя всех к одинаковому функциональному состоянию, Луческу добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как «Интер», и у них не тряслись ножки. У нас многим еще по 18-19 лет. Фрагментами сегодняшняя игра была ничего, но, конечно, «Интер» - суперкоманда, где играют звезды. Нам пока тяжело играть на равных с такими командами», – сказал Суркис.