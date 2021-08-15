СУРКИС: «Луческу добивается, чтобы мы не боялись таких команд, как Интер»

Президент «Динамо» – о поражении чемпиону Италии в контрольном матче

  • 15.08.2021 08:19
  • 2455 просмотров
  • 5 комментариев
СУРКИС: «Луческу добивается, чтобы мы не боялись таких команд, как Интер»
© ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результат контрольного матча против «Интера» (0:3).
 
«Для нас этот спарринг не имеет значения. Конечно, результат всегда важен, но я считаю, важнее результата то, что Мистеру удалось договориться с чемпионом Италии о проведении этого матча.
 
Нам важно, чтобы мы приспособились играть по графику через два дня на третий. Очень тяжело наши сборники входили в сезон, до сих пор многие не набрали своих кондиций. Большинство людей, которые представляли сборную, – это игроки киевского «Динамо».
 
Но мешая состав, подводя всех к одинаковому функциональному состоянию, Луческу добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как «Интер», и у них не тряслись ножки. У нас многим еще по 18-19 лет. Фрагментами сегодняшняя игра была ничего, но, конечно, «Интер» - суперкоманда, где играют звезды. Нам пока тяжело играть на равных с такими командами», – сказал Суркис.

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Источник — ПроФутбол

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.08.2021 09:23
    -1
    __Funny_Cat__, 15.08.2021 09:01
    Ради шахтёра закончить прошлый чемпионат на неделю раньше
    Ради шахтёра чуть не уничтожить Олимпик , выкинув его с лиги
    Кто чемпионат проводит ?
    Ты ж мне сам говоришь зачем ты доказываешь людям они все равно не поймут, так и я хочу спросить зачем?)))
    Мне просто интересно а вдруг в первом туре Интер проиграет то скажут типо Кротоне сильнее?)))))
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 15.08.2021 09:01
    -1
    tima fialko, 15.08.2021 08:54
    Заради товариського матчу,перенесли для Динамо матч Прем"єр Ліги.Хто проводить чемпіонат,Суркіси чи федерація футболу?
    Ради шахтёра закончить прошлый чемпионат на неделю раньше
    Ради шахтёра чуть не уничтожить Олимпик , выкинув его с лиги
    Кто чемпионат проводит ?
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 15.08.2021 08:54
    +1
    Заради товариського матчу,перенесли для Динамо матч Прем"єр Ліги.Хто проводить чемпіонат,Суркіси чи федерація футболу?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.08.2021 08:47
    -1
    Можно не боятся, но эсли я не боюсь но выхожу на поединок с Джошуа, то всеравно проиграю.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 15.08.2021 08:42
    -2
    Кладезь мысли!
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