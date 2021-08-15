Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» – «Вест Хэм»:

«Все любители английского футбола долго ждали начало нового сезона АПЛ, который стартовал матчем «Брентфорд» - «Арсенал» (2:0). Нас интересуют игры команд, за которые выступают наши сборники. Это «Ман Сити» Александра Зинченко и «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко.

И вот встретятся «Вест Хэм» Дэвида Мойеса и «Ньюкасл» Стива Брюса. В прошлом сезоне «Вест Хэм» долгое время находился в числе лидеров. «Молотобойцы» здорово играли! Они домашняя команда. «Вест Хэм» занял второе место после «Ман Сити» по домашним играм и стали восьмыми по гостевым поединкам. Но в итоге «Вест Хэм» финишировал шестым, и будет играть в Лиге Европы.

В межсезонье из «Вест Хэма» в «Лацио» перешел хороший бразилец Андерсон. Также команду покинул футболист сборной Парагвая Вальбуэна. Кроме того, завершилась аренда у Лингарда, который многое дал команде. Состав «Вест Хэма» очень сыгранный и сбалансированный с очень хорошими и качественными исполнителями. Уверен, что у лондонцев еще будут приобретения. В семи контрольных матчах «молотобойцы» пять раз выиграли и дважды сыграли вничью. 7-го августа после Евро в старте «Вест Хэма» вышел наш Андрей Ярмоленко. Украинец сыграл за «Вест Хэм» против «Аталанты» другого нашего сборника Руслана Малиновского. «Вест Хэм» выиграл 2:0 и он полностью готов к старту АПЛ.

«Ньюкасл» прошлый сезон завершил на 12-м месте. Я у них еще не увидел изменений в составе в сторону усиления. У них другие турнирные задачи, но у «сорок» есть характер и потенциал. В заключительных девяти играх прошлого чемпионата они пять раз выиграли, в том числе у «Вест Хэма» (3:2) и «Лестера» (4:2). А уступили они только «Ман Сити» (3:4) и «Арсеналу» (0:2). Только «канонирам» в девяти матчах они не забили. «Ньюкасл» очень много забивает. Это не удивительно! Я проанализировал, почему. У «сорок» есть кому забивать. Это француз Аллан Сен-Максимен, бразилец Жоэлинтон и англичанин Каллум Уилсон. За обоих игроков «Ньюкасл» заплатил серьезные суммы. Там много и других хороших игроков есть.

Выделю опытных игроков, а именно словацкого вратаря Мартина Дубравку, аргентинского защитника Федерико Фернандеса. А есть еще ирландец Кларк и валлиец Дамметт. А еще есть шотландец Ритчи! Также за «Ньюкасл» играет экс-футболист сборной Англии Шелви. А еще есть парагваец Алмирон! Я хочу сказать, что у «Ньюкасла» очень квалифицированные футболисты из различных сборных. У «сорок» большой потенциал. Конечно, «молотобойцы» на бумаге почти по большинству показателей фавориты, но они значительно хуже играют в гостях. «Вест Хэм» домашняя команда и это старт АПЛ и «Ньюкасл» захочет его позитивно начать еще и на домашней арене.

Я не вижу победителя в этой паре. Мне больше видится ничейный результат, но обе команды забьют. Игра будет интересная и бескомпромисная. Не пропустите реально интересный матч», - сказал Грозный.

Матч «Ньюкасл» – «Вест Хэм» состоится 15-го августа. Начало встречи в 16:00.

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Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.