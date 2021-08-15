Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»:

«Интереснейшее противостояние нас с вами ждет. Да, действительно классный матч!

Если в двух словах, то «Ман Сити» в межсезонье покинули достаточно хорошие знаковые фигуры. В «Барсу» ушли Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. Также Анхелиньо стал полноценным игроком «Лейпцига». А пришел в команду из «Астон Виллы» Джек Грилиш за 117 млн евро. Вратарь Скотт Карсон перешел в «Сити» свободным агентом.

Выигрыша АПЛ для Гвардиолы оказалось очень мало, так как команда, дойдя до финала Лиги чемпионов, уступила «Челси» (0:1). Уступили «горожане» «аристократам» еще и в полуфинале Кубка Англии (0:1). Также «Ман Сити» проиграл лондонцам в матче АПЛ, но со счетом 1:2. Во всех очных противостояниях победу одерживали подопечные Томаса Тухеля, которые на днях также выиграли Суперкубок УЕФА, победив «Вильярреал». Учитывая амбиции Пепа, он этого так не оставит и попробует кардинально изменить противостояние в свою сторону. Но сейчас это будет значительно сложнее сделать. «Челси» укрепился топ-форвардом в лице Лукаку, который перешел из «Интера» за 115 млн евро. Мне кажется, «Ман Сити», купив Грилиша, не решил вопрос покупки топ-форварда мирового уровня. «Горожане» за любую цену готовы решить вопрос покупки Кейна из «Тоттенхэма». «Шпоры» сильно упираются, а возможно хотят заработать больше. Гвардиола не успокоится до тех пор, пока клуб не заключит контракт с лидером сборной Англии. Мы наблюдаем еще тот триллер!

У Пепа и его команды в 2021 году вдруг возник комплекс финалов. «Горожане» проиграли финал Лиги чемпионов, а совсем недавно уступили «Лестеру» в матче за Суперкубок Англии. Наверное, одному из лучших тренеров современного футбола Гвардиоле придется внести ряд коррективов в ведение игры с учетом веяний современного футбола. На Евро-2020 было продемонстрировано, что нельзя нарушать игровой баланс в сторону атаки, а организация командных действий без мяча на оборону сейчас вышла на первый план, как и умение защитников качественно обороняться, а опорников полностью закрывать центральные зоны.

У «Тоттенхэма» прошла смена рулевого. Команду возглавил Нуну Сантуш, который ранее тренировал «Вулверхэмптон». Лондонцы усилились аргентинским защитником Ромеро и итальянским вратарем Голлини, которые перешли из «Аталанты» на правах аренды. Бельгиец Алдервейрелд за 13 млн евро перешел в катарский «Аль-Духаиль». Аргентинский сборник Ламела ушел в «Севилью», а Роуз - в «Уотфорд». Также аргентинец Фойт продан в «Вильярреал», Бэйл вернулся в «Реал», а Винисиус – в «Бенфику». В связи с желанием перейти в «Ман Сити» Кейн не принимал участие в контрольных матчах. У «Тоттенхэма» и без Кейна, кстати, сильная группа атаки. Это кореец Сон, Деле Алли, голландец Бергвейн, бразилец Моура. Выделю футболистов и других линий. Это датчанин Хейберг, французы Сиссоко и Льорис, англичанин Уинкс, аргентинец Ло Чельсо, колумбиец Санчес, испанец Регеллон, ивуариец Орье. Очень сильный подбор игроков. В том сезоне еще при Моуринью у лондонцев возникли проблемы с концентрацией при стандартах у своих ворот. Очень много ошибался Дайер, о чем я говорил в прошлом сезоне. Сейчас эти ошибки будут нивелированы после прихода нового тренера. Линии будут играть ниже и компактнее, препятствуя разрезающим и проникающим передачам.

Я не удивляюсь никаким изменениям в тактике команды Гвардиолы, так как Пеп – творческий экспериментатор, ему неинтересно работать по шаблону. У Гвардиолы другой полет мыслей, поэтому он усиливается Грилишем и Марезом. Хотя ему нужен игрок в опорную зону примерно, как Канте. Также ему нужен центрфорвард, например, Кейн, Левандовски или Холанд. Но он отвечает за результат и имеет право на принятие решений. На мой взгляд, не приход Грилиша за баснословные деньги необходим был «Сити», а ударный центрфорвард Кейн, Левандовски или Холанд. Также команде нужен опорник мирового уровня калибра Канте. Мне кажется, именно эти позиции требуют конкретного усиления. У «Сити» и так шикарные футболисты группы атаки на флангах. Там даже перебор. Это Стерлинг, Фоден, Марез, Торрес, Сильва. Куда еще больше? Я не вижу в этом логики.

Да, Гвардиола отвечает за результат, и он имеет право на принятие решений. Мне нравится стиль игры «Ман Сити», но того «Ман Сити» в лучшем его проявлении обязательно с надежностью и балансом. Мне хочется, чтобы «горожане» успешно стартовали в АПЛ после поражения в Суперкубке Англии», - сказал Грозный.

Матч «Тоттенхэм» – «Ман Сити» состоится 15-го августа. Начало встречи в 18:30.