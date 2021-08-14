Минай забил в гостях впервые с декабря прошлого года

Гол Олега Горина в матче с «Зарей» (1:1) стал для «Миная» первым на чужих полях с 12 декабря 2020 года, когда закарпатцы в Полтаве расписали результативную ничью с «Ворсклой» - 1:1. В целом же безголевая гостевая серия «Миная» составила 848 минут. Дольше не забивали на выезде только тернопольская «Нива» (дважды), «Ильичевец» и запорожский «Металлург» (дважды).

Самые продолжительные гостевые безголевые серии в чемпионатах Украины