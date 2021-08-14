Минай забил в гостях впервые с декабря прошлого года

Безголевая серия закарпатцев на чужих полях составила 848 минут

  • 14.08.2021 23:10
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Минай забил в гостях впервые с декабря прошлого года
© ФК Заря

Гол Олега Горина в матче с «Зарей» (1:1) стал для «Миная» первым на чужих полях с 12 декабря 2020 года, когда закарпатцы в Полтаве расписали результативную ничью с «Ворсклой» - 1:1. В целом же безголевая гостевая серия «Миная» составила 848 минут. Дольше не забивали на выезде только тернопольская «Нива» (дважды), «Ильичевец» и запорожский «Металлург» (дважды).

Самые продолжительные гостевые безголевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Закончилась

Соперник

Счет

Автор гола

959'

Нива Т

30.08.1992

23.04.1993

Днепр

1:3

Александр БАБИЙ

944'

Ильичевец

23.04.2007

08.11.2008

Заря

1:2

Константин ЯРОШЕНКО

853'

Металлург З

05.09.1993

22.04.1994

Торпедо

2:1

Евгений САПРЫКИН

851'

Металлург З

02.09.2012

12.05.2013

Черноморец

1:1

Юрий ШТУРКО

850'

Нива Т

25.08.1996

24.05.1997

Кремень

2:3

Автандил КАПАНАДЗЕ

848'

Минай

12.12.2020

14.08.2021

Заря

1:1

Олег ГОРИН

821'

Таврия

12.07.2003

27.03.2004

Оболонь

1:1

Роман ПОЛТАВЕЦ

812'

Кривбасс

07.09.1996

16.05.1997

Карпаты

1:5

Валерий ЛИСОВОЙ

773'

Звезда

13.06.1999

01.11.1999

Ворскла

1:1

Вадим ЗАЯЦ

745'

Закарпатье

18.10.2004

21.05.2005

Днепр

3:0

Василий КОБИН

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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