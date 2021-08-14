Минай забил в гостях впервые с декабря прошлого года

Гол Олега Горина в матче с «Зарей» (1:1) стал для «Миная» первым на чужих полях с 12 декабря 2020 года, когда закарпатцы в Полтаве расписали результативную ничью с «Ворсклой» - 1:1. В целом же безголевая гостевая серия «Миная» составила 848 минут. Дольше не забивали на выезде только тернопольская «Нива» (дважды), «Ильичевец» и запорожский «Металлург» (дважды).
Самые продолжительные гостевые безголевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Закончилась
|
Соперник
|
Счет
|
Автор гола
|
959'
|
Нива Т
|
30.08.1992
|
23.04.1993
|
Днепр
|
1:3
|
Александр БАБИЙ
|
944'
|
Ильичевец
|
23.04.2007
|
08.11.2008
|
Заря
|
1:2
|
Константин ЯРОШЕНКО
|
853'
|
Металлург З
|
05.09.1993
|
22.04.1994
|
Торпедо
|
2:1
|
Евгений САПРЫКИН
|
851'
|
Металлург З
|
02.09.2012
|
12.05.2013
|
Черноморец
|
1:1
|
Юрий ШТУРКО
|
850'
|
Нива Т
|
25.08.1996
|
24.05.1997
|
Кремень
|
2:3
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
848'
|
Минай
|
12.12.2020
|
14.08.2021
|
Заря
|
1:1
|
Олег ГОРИН
|
821'
|
Таврия
|
12.07.2003
|
27.03.2004
|
Оболонь
|
1:1
|
Роман ПОЛТАВЕЦ
|
812'
|
Кривбасс
|
07.09.1996
|
16.05.1997
|
Карпаты
|
1:5
|
Валерий ЛИСОВОЙ
|
773'
|
Звезда
|
13.06.1999
|
01.11.1999
|
Ворскла
|
1:1
|
Вадим ЗАЯЦ
|
745'
|
Закарпатье
|
18.10.2004
|
21.05.2005
|
Днепр
|
3:0
|
Василий КОБИН
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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