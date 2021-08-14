Йожеф САБО: «Тандем Блохин - Михайличенко? Лучшее решение для сборной»

Весьма экзотический вараинт

  • 14.08.2021 22:52
  • 737 просмотров
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «Тандем Блохин - Михайличенко? Лучшее решение для сборной»
© uaf.ua. Алексей Михайличенко

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что тандем Олега Блохина и Алексея Михайличенко может стать решением для национальной команды.

«Почему нет? Они заслуженные тренеры. У обоих большой опыт, хотя и давно не тренировали клубы. Может, кто-то из них и возглавит сборную, или вдвоем, не исключаю такого. Тандем тоже было бы неплохо. Наверное, это даже самое лучшее решение».

«Я не против Петракова, работал с ним в федерации. Он много чего знает, но национальная сборная это другое дело. Петраков не работал со взрослыми командами, поэтому только из-за этого я не вижу его у руля национальной сборной», - сказал Сабо.

Приоритетным вариантом УАФ является Сергей Ребров, но наставник пока не может разорвать контракт с клубом «Аль-Айн».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 14.08.2021 23:05
    +3
    Поехавший
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 14.08.2021 23:04
    +3
    Совсем плохой стал старик...
    Ссылка
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