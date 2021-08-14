Йожеф САБО: «Тандем Блохин - Михайличенко? Лучшее решение для сборной»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что тандем Олега Блохина и Алексея Михайличенко может стать решением для национальной команды.
«Почему нет? Они заслуженные тренеры. У обоих большой опыт, хотя и давно не тренировали клубы. Может, кто-то из них и возглавит сборную, или вдвоем, не исключаю такого. Тандем тоже было бы неплохо. Наверное, это даже самое лучшее решение».
«Я не против Петракова, работал с ним в федерации. Он много чего знает, но национальная сборная это другое дело. Петраков не работал со взрослыми командами, поэтому только из-за этого я не вижу его у руля национальной сборной», - сказал Сабо.
Приоритетным вариантом УАФ является Сергей Ребров, но наставник пока не может разорвать контракт с клубом «Аль-Айн».
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.