Известна первая финалистка турнира в Монреале

У Каролины Плишковой снова все хорошо

  • 14.08.2021 22:25
  • 312 просмотров
  • 3 комментария
Известна первая финалистка турнира в Монреале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

На турнире WTA 1000 в Монреале состоялся первый матч 1/2 финала.
 
Лидер посева Арина Соболенко из Беларуси в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой, которая получила от организаторов третий номер посева.
 
Во втором полуфинале встретятся итальянка Камила Джорджи и американка Джессика Пегула.

Монреаль. 1/2 финала

 Каролина Плишкова [4] –  Арина Соболенко [1] – 6:3, 6:4

Отметим, что Плишкова после этой победы обошла в рейтинге украинку Элину Свитолину.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
      Spectra, 14.08.2021 22:44
    -2
    Уже 6-я Элина, пора из топ-10 вылетать!
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    davim
      davim, 14.08.2021 22:39
    0
    Счет поменяйте) У вас Соболенко выиграла
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    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 14.08.2021 22:36
    0
    Термінатор попав під Гради... і здувся.
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