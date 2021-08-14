Известна первая финалистка турнира в Монреале

На турнире WTA 1000 в Монреале состоялся первый матч 1/2 финала.
Лидер посева Арина Соболенко из Беларуси в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой, которая получила от организаторов третий номер посева.
Во втором полуфинале встретятся итальянка Камила Джорджи и американка Джессика Пегула.
Монреаль. 1/2 финала
Каролина Плишкова [4] – Арина Соболенко [1] – 6:3, 6:4
Отметим, что Плишкова после этой победы обошла в рейтинге украинку Элину Свитолину.
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Источник — Sport.ua
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