Известна первая финалистка турнира в Монреале

На турнире WTA 1000 в Монреале состоялся первый матч 1/2 финала.



Лидер посева Арина Соболенко из Беларуси в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой, которая получила от организаторов третий номер посева.



Во втором полуфинале встретятся итальянка Камила Джорджи и американка Джессика Пегула.

Монреаль. 1/2 финала

Каролина Плишкова [4] – Арина Соболенко [1] – 6:3, 6:4

Отметим, что Плишкова после этой победы обошла в рейтинге украинку Элину Свитолину.