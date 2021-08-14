Монреаль. Минус три сеяных. Определились участницы 1/2 финала

В турнирной сетке возник дисбаланс

  • 14.08.2021 11:06
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Монреаль. Минус три сеяных. Определились участницы 1/2 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

На турнире WTA 1000 в Монреале состоялись матчи 1/4 финала.
 
Представительницы первой пятерки посева легко выиграли свои матчи в верхней части сетки. В нижней – сеяных не осталось.

Победа в следующем матче позволит Каролине Плишковой обойти в мировом рейтинге Элину Свитолину. 

Монреаль. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Арина Соболенко [1] –  Виктория Азаренко [8] – 6:2, 6:4
 Каролина Плишкова [4] –  Сара Соррибес-Тормо – 6:4, 6:0

Нижняя часть сетки

 Камила Джорджи –  Кори Гауфф [15] – 6:4, 7:6(2)
 Джессика Пегула –  Онс Жабер [13] – 1:6, 7:6(4), 6:0

Монреаль. Пары 1/2 финала

 Арина Соболенко [1] –  Каролина Плишкова [4]
 Камила Джорджи –  Джессика Пегула

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Источник — Sport.ua

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