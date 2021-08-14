Монреаль. Минус три сеяных. Определились участницы 1/2 финала

На турнире WTA 1000 в Монреале состоялись матчи 1/4 финала.
Представительницы первой пятерки посева легко выиграли свои матчи в верхней части сетки. В нижней – сеяных не осталось.
Победа в следующем матче позволит Каролине Плишковой обойти в мировом рейтинге Элину Свитолину.
Монреаль. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Виктория Азаренко [8] – 6:2, 6:4
Каролина Плишкова [4] – Сара Соррибес-Тормо – 6:4, 6:0
Нижняя часть сетки
Камила Джорджи – Кори Гауфф [15] – 6:4, 7:6(2)
Джессика Пегула – Онс Жабер [13] – 1:6, 7:6(4), 6:0
Монреаль. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Каролина Плишкова [4]
Камила Джорджи – Джессика Пегула
Источник — Sport.ua
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