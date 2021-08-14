Александр РЯБОКОНЬ: «Десна в конце матча устроила триллер»

У команды 12 очков

  • 14.08.2021 22:25
  • 609 просмотров
  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Десна в конце матча устроила триллер»
© desna.football

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу 2:1 в матче УПЛ над «Днепром-1». Команда доигрывала вдевятером.

«Эмоциональная игра, хорошая поддержка болельщиков. Я рад, что мы их порадовали результатом. Лидерами команды являются те, кто остался с прошлого сезона - Калитвинцев, Картушов, Тотовицкий».

«При преимуществе в два игрока конец игры должен быть более спокойным, а мы устроили триллер. Возможно, зрителям так понравилось больше», - сказал Рябоконь.

Черниговская команда после четырех туров набрала 12 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Winner
      Winner, 14.08.2021 23:00
    +1
    Молодці, сіверяни! Уже 12 балів з 12 можливих! Красавчики!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности