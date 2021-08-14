Александр РЯБОКОНЬ: «Десна в конце матча устроила триллер»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу 2:1 в матче УПЛ над «Днепром-1». Команда доигрывала вдевятером.
«Эмоциональная игра, хорошая поддержка болельщиков. Я рад, что мы их порадовали результатом. Лидерами команды являются те, кто остался с прошлого сезона - Калитвинцев, Картушов, Тотовицкий».
«При преимуществе в два игрока конец игры должен быть более спокойным, а мы устроили триллер. Возможно, зрителям так понравилось больше», - сказал Рябоконь.
Черниговская команда после четырех туров набрала 12 очков.
Источник — Футбол 1/2/3
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