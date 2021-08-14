Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 вдевятером гонял Десну. Горжусь командой»

Наставник недоволен судейством, но доволен игрой

  • 14.08.2021 21:55
  • 2362 просмотра
  • 4 комментария
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 вдевятером гонял Десну. Горжусь командой»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение в матче УПЛ против «Десны» со счетом 1:2. Команда доигрывала вдевятером.

«Думаю, были и позитивные моменты, но много негатива, особенно в первом тайме. То, что планировали, у нас не вышло. Была игра за лидерство, за первое место, и мандраж не пошел нам на пользу. Во втором тайме игра пошла, но есть такие моменты, которые контролировать нельзя. Травмы, карточки. Команда в меньшинстве гоняла «Десну», прессинговала, не давала перейти половину поля. Я могу гордиться командой».

«Мы умерли как мужики. Судейство? Пусть господин Лучи оценивает, чтобы судейство было уровня чемпионата. Очень легкие карточки. Второй тайм показал, что мы можем конкурировать с любой командой УПЛ, имея даже на двух игроков меньше», - сказал Йовичевич.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 14.08.2021 23:00
    -1
    Александр Федько, 14.08.2021 22:36
    убери из Днепр-1 Довбика и не будет команды, без него они ничего сделать не могут
    Убери из Днепра Довбика,Назаренко,Пихалёнка и ещё человек пять,и без этих игроков Днепру-1 действительно будет трудно,но даже те,кто выйдет им на замену будут не слабее многих команд УПЛ. А убери из состава Динамо,Шахтёра или другой команды больше половины основных игроков, как они будут выглядеть?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.08.2021 22:38
    -5
    мы можем конкурировать с любой командой УПЛ
    ————————————
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.08.2021 22:36
    -2
    убери из Днепр-1 Довбика и не будет команды, без него они ничего сделать не могут
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 14.08.2021 22:05
    +1
    Ну на рахунок "будь-якої команди" він погарячкував. Але третє місце для "Дніпра" цілком реальне вже у цьому сезоні.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности