Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 вдевятером гонял Десну. Горжусь командой»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение в матче УПЛ против «Десны» со счетом 1:2. Команда доигрывала вдевятером.

«Думаю, были и позитивные моменты, но много негатива, особенно в первом тайме. То, что планировали, у нас не вышло. Была игра за лидерство, за первое место, и мандраж не пошел нам на пользу. Во втором тайме игра пошла, но есть такие моменты, которые контролировать нельзя. Травмы, карточки. Команда в меньшинстве гоняла «Десну», прессинговала, не давала перейти половину поля. Я могу гордиться командой».

«Мы умерли как мужики. Судейство? Пусть господин Лучи оценивает, чтобы судейство было уровня чемпионата. Очень легкие карточки. Второй тайм показал, что мы можем конкурировать с любой командой УПЛ, имея даже на двух игроков меньше», - сказал Йовичевич.