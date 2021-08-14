Йожеф САБО: «Платить за контракт Реброва арабам не стоит»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о Сергее Реброве.

«Очевидно, что Ребров был бы идеальным кандидатом для сборной Украины. Надежда была, что он порешает вопрос с «Аль-Айном». Сережа перспективный тренер, мой воспитанник. Болел за него, ведь дал путь в большой футбол. Но, видимо, пока не судьба возглавить сборную. Надо было платить деньги за его контракт, а этого делать не стоит. Сборной нужен свободный тренер», - сказал Сабо.

Напомним, что УАФ хотела видеть новым наставником главной команды страны именно Реброва, но он связан действующим контрактом с эмиратским «Аль-Айном».