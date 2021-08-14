Йожеф САБО: «Платить за контракт Реброва арабам не стоит»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о Сергее Реброве.
«Очевидно, что Ребров был бы идеальным кандидатом для сборной Украины. Надежда была, что он порешает вопрос с «Аль-Айном». Сережа перспективный тренер, мой воспитанник. Болел за него, ведь дал путь в большой футбол. Но, видимо, пока не судьба возглавить сборную. Надо было платить деньги за его контракт, а этого делать не стоит. Сборной нужен свободный тренер», - сказал Сабо.
Напомним, что УАФ хотела видеть новым наставником главной команды страны именно Реброва, но он связан действующим контрактом с эмиратским «Аль-Айном».
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Одни мы нашлись что заплатим арабам неизвестно за что.
Одни мы нашлись что заплатим арабам неизвестно за что.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.