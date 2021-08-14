Йожеф САБО: «Платить за контракт Реброва арабам не стоит»

Специалист – о своем воспитаннике

  • 14.08.2021 18:19
  • 884 просмотра
  • 3 комментария
Йожеф САБО: «Платить за контракт Реброва арабам не стоит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о Сергее Реброве.

«Очевидно, что Ребров был бы идеальным кандидатом для сборной Украины. Надежда была, что он порешает вопрос с «Аль-Айном». Сережа перспективный тренер, мой воспитанник. Болел за него, ведь дал путь в большой футбол. Но, видимо, пока не судьба возглавить сборную. Надо было платить деньги за его контракт, а этого делать не стоит. Сборной нужен свободный тренер», - сказал Сабо.

Напомним, что УАФ хотела видеть новым наставником главной команды страны именно Реброва, но он связан действующим контрактом с эмиратским «Аль-Айном».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.08.2021 18:41
    0
    umnuy2, 14.08.2021 18:29
    Арабы платят всему миру.
    Одни мы нашлись что заплатим арабам неизвестно за что.
    Вы это кто?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 14.08.2021 18:38
    +2
    Лохметовский ёжик гадит где может
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.08.2021 18:29
    -5
    Арабы платят всему миру.
    Одни мы нашлись что заплатим арабам неизвестно за что.
    Ссылка
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