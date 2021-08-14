Тарас СТЕПАНЕНКО: «Понравилась команда Валерия Кривенцова»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал результат поединка против «Металлиста 1925» (2:0).
«Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в чемпионате Украины. Соперники здорово закрываются и играют в насыщенной обороне. Блок обороны сидит на линии штрафной. Иногда тяжело вскрыть оборону. Когда забиваем гол - полегче. Появляются зоны. Сегодня так и получилось: в первом тайме просидели на воротах соперника, но не забили; во втором забили — и было больше моментов.
Понравилась команда Валерия Кривенцова. Организованная, играли в пас, молодцы ребята. Не зря у них неплохие результаты.
Мой гол? Я с Кривцовым поменялся местами. На теории я должен был бежать туда, Серый здорово черкнул, мне осталось попасть в ворота. Поэтому 80% - это его гол, мой - 20%.
Забили гол, команда раскрылась, появились зоны, куда бежать и отдавать пас. Очень часто, когда в таких матчах команда закрывается, то поединок до гола», - подытожил Степаненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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