Тарас СТЕПАНЕНКО: «Понравилась команда Валерия Кривенцова»

Хавбек «Шахтера» – о победе над «Металлистом 1925»

  • 14.08.2021 17:59
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Понравилась команда Валерия Кривенцова»
© Футбол 1/2/3. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал результат поединка против «Металлиста 1925» (2:0).

«Тяжелый матч, как и все, которые мы играем в чемпионате Украины. Соперники здорово закрываются и играют в насыщенной обороне. Блок обороны сидит на линии штрафной. Иногда тяжело вскрыть оборону. Когда забиваем гол - полегче. Появляются зоны. Сегодня так и получилось: в первом тайме просидели на воротах соперника, но не забили; во втором забили — и было больше моментов.

Понравилась команда Валерия Кривенцова. Организованная, играли в пас, молодцы ребята. Не зря у них неплохие результаты.

Мой гол? Я с Кривцовым поменялся местами. На теории я должен был бежать туда, Серый здорово черкнул, мне осталось попасть в ворота. Поэтому 80% - это его гол, мой - 20%.

Забили гол, команда раскрылась, появились зоны, куда бежать и отдавать пас. Очень часто, когда в таких матчах команда закрывается, то поединок до гола», - подытожил Степаненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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