ДЕ ДЗЕРБИ: «Не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем Шахтер»

Наставник «горняков» – о конкуренции в УПЛ

  • 14.08.2021 17:38
  • 1966 просмотров
  • 24 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем Шахтер»
© Футбол 1/2/3. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:0).

– Все победы очень важны и по-своему красивы. Сегодня мы были уставшими физически и ментально после матча с «Генком».

Нелегко после Лиги чемпионов начать с нуля. Внимательно и с максимальной концентрацией вернуться к матчам в чемпионате Украины.

– Насколько вы довольны качеством футбола в первом тайме?
– Мы не сыграли хорошо в первом тайме. Но не думаю, что сегодня существуют команды в украинском чемпионате, которые играют лучше, чем мы. До сегодняшнего дня я не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем «Шахтер» в первом тайме. Поэтому представляйте, когда мы будем играть хорошо. 

– Насколько вы довольны, как команда от матча к матчу понимает ваши идеи?
– Я очень доволен командой. Все ребята профессионалы. Когда мало тренируешься, то сложно замечать прогресс, особенно играя против закрытых оборонительных команд. Нужно работать над деталями.

– «Шахтер» забил после стандарта. Это придает оптимизма?
– Стандарты существуют тоже для нас. Молодцы и Крива, и Степа.

– У Педриньо есть шансы сыграть с «Монако»?
– Посмотрим. До сегодняшнего дня я не думал о «Монако».

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.08.2021 18:37
    +1
    Я всё понимаю, ты тренер Шахтера и должен всегда отстаивать интересы своей команды. Но зачем при этом нести откровенный бред и выставлять себя на посмешеще??
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 14.08.2021 18:37
    -1
    Pixelman, 14.08.2021 18:34
    А всполмнить Агробизнес, так вообще мурашки по коже)
    это еще был старый состав!! а сейчас это ужас ну их га,,
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 14.08.2021 18:34
    +3
    New Zealander, 14.08.2021 18:20
    Особенно круто то что у Шахтёра самая молодая команда ЛЧ. Значит перспективы сумасшедшие, раз эта команда ещё в прошлом году дважды Реал обыгрывала, то что будет в этом году в ЛЧ даже страшно представить
    А всполмнить Агробизнес, так вообще мурашки по коже)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.08.2021 18:33
    0
    Освоился и проникся идеями Шахтера
    Фонсека и Каштру дольше держались...
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 14.08.2021 18:32
    -2
    Chuess, 14.08.2021 17:48
    А про ЛЧ, вообще говорит не стоит, сейчас можно кубок с баблом. Завозить и не играть дальше. ))))
    Я так понял, Динамо будет все рвать в ЛЧ?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 14.08.2021 18:31
    -2
    New Zealander, 14.08.2021 18:20
    Особенно круто то что у Шахтёра самая молодая команда ЛЧ. Значит перспективы сумасшедшие, раз эта команда ещё в прошлом году дважды Реал обыгрывала, то что будет в этом году в ЛЧ даже страшно представить
    Вон ще й Айнтрахту влітала 0:6,0:4. Дійсно, страшно уявити, що буде далі.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 18:29
    0
    Andre066, 14.08.2021 18:24
    Чудо не играло ни одного меча с командами первой шестерки, одна сухая из 4 матчей с командой новичком упл и столько шума, прикол! А 7 команда уже натянута кротов, все команды упл прошлогодней забили кротам. Вы кроты побольше бразильцев в оборону ставьте и дырки будут решето всегда! Бразильцы не умеют обороняться, а с нашим футболом это проблема!!
    А вашу оборону мы видели в Еврокубках. Просто непробивная стена
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    Sauron
    online
      Sauron, 14.08.2021 18:25
    0
    Похоже, итальянец начинает осваиваться...
    Каждый кротовий тренер должен считать Шахтар лучшей командой УПЛ
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 14.08.2021 18:24
    -1
    Чудо не играло ни одного меча с командами первой шестерки, одна сухая из 4 матчей с командой новичком упл и столько шума, прикол! А 7 команда уже натянута кротов, все команды упл прошлогодней забили кротам. Вы кроты побольше бразильцев в оборону ставьте и дырки будут решето всегда! Бразильцы не умеют обороняться, а с нашим футболом это проблема!!
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 14.08.2021 18:24
    -1
    Якщо взяти вартість всіх куплених футболістів Шахтаря, сума в рази перевершить вартість куплених футболістів всіх клубів УПЛ разом взятих. І після цього не показувати гру?
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 18:20
    -1
    Особенно круто то что у Шахтёра самая молодая команда ЛЧ. Значит перспективы сумасшедшие, раз эта команда ещё в прошлом году дважды Реал обыгрывала, то что будет в этом году в ЛЧ даже страшно представить
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 18:19
    -1
    Да это понятно что Шахтёр всегда славился своей технично, быстрой и вкусной игрой. Другое дело что иногда просто не фартит и мяч просто не летит в сетку. В любом случае результат на лицо, с того времени когда Шахтёр стал бразильской командой у нас намного больше трофеев чем у Динамки. И вообще они только в прошлом чемпе, впервые за долгое время почувствовали вкус золодых медалей чемпа Украины, а до этого 5 лет на голодном пайке сидели. Временная перестройка в Шахтёре дала им шанс наконец-то. Но все команды через такую перестройку проходят, даже у Баварии было время когда всяким Зенитам по 3:0 в кубке УЕФА влетала. Так что скорее всего следующее чемпионство Динамо будет через лет так 10
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    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 14.08.2021 18:15
    -2
    тут самая лучшая команда Все! главное не проебите
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.08.2021 18:13
    -2
    Это факт
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 14.08.2021 18:12
    -1
    Predator, 14.08.2021 18:05
    Ща у дырявых бомбанет
    Так уже бомбануло. Ржавое днище вылетело Отличный тренер у Копанки, то ему мяч мешал, теперь Копанка лучше всех.
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    Darkness1984
      Darkness1984, 14.08.2021 18:07
    -1
    Шо они там все употребляют?
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    Predator
    online
      Predator, 14.08.2021 18:05
    +3
    Ща у дырявых бомбанет
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    nicksaf
    online
      nicksaf, 14.08.2021 17:57
    +1
    Сон разума рождает чудовищ..
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 14.08.2021 17:52
    +1
    Ще один хвастун з‘явився! Де вони їх беруть…)))
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    Chuess
    online
      Chuess, 14.08.2021 17:49
    -1
    Face Control, 14.08.2021 17:47
    Да, это чемпион на ближайшие 5 лет минимум, новые подачки будут нескоро.
    Ты такой же затянутый как и ваш новый тренер, ваш проект Шахтёр , собрал весь шлак , во всех направлениях, начиная от болельщиков заканчивая тренером
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