ДЕ ДЗЕРБИ: «Не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем Шахтер»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:0).

– Все победы очень важны и по-своему красивы. Сегодня мы были уставшими физически и ментально после матча с «Генком».

Нелегко после Лиги чемпионов начать с нуля. Внимательно и с максимальной концентрацией вернуться к матчам в чемпионате Украины.

– Насколько вы довольны качеством футбола в первом тайме?

– Мы не сыграли хорошо в первом тайме. Но не думаю, что сегодня существуют команды в украинском чемпионате, которые играют лучше, чем мы. До сегодняшнего дня я не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем «Шахтер» в первом тайме. Поэтому представляйте, когда мы будем играть хорошо.

– Насколько вы довольны, как команда от матча к матчу понимает ваши идеи?

– Я очень доволен командой. Все ребята профессионалы. Когда мало тренируешься, то сложно замечать прогресс, особенно играя против закрытых оборонительных команд. Нужно работать над деталями.

– «Шахтер» забил после стандарта. Это придает оптимизма?

– Стандарты существуют тоже для нас. Молодцы и Крива, и Степа.

– У Педриньо есть шансы сыграть с «Монако»?

– Посмотрим. До сегодняшнего дня я не думал о «Монако».