ДЕ ДЗЕРБИ: «Не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем Шахтер»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:0).
– Все победы очень важны и по-своему красивы. Сегодня мы были уставшими физически и ментально после матча с «Генком».
Нелегко после Лиги чемпионов начать с нуля. Внимательно и с максимальной концентрацией вернуться к матчам в чемпионате Украины.
– Насколько вы довольны качеством футбола в первом тайме?
– Мы не сыграли хорошо в первом тайме. Но не думаю, что сегодня существуют команды в украинском чемпионате, которые играют лучше, чем мы. До сегодняшнего дня я не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем «Шахтер» в первом тайме. Поэтому представляйте, когда мы будем играть хорошо.
– Насколько вы довольны, как команда от матча к матчу понимает ваши идеи?
– Я очень доволен командой. Все ребята профессионалы. Когда мало тренируешься, то сложно замечать прогресс, особенно играя против закрытых оборонительных команд. Нужно работать над деталями.
– «Шахтер» забил после стандарта. Это придает оптимизма?
– Стандарты существуют тоже для нас. Молодцы и Крива, и Степа.
– У Педриньо есть шансы сыграть с «Монако»?
– Посмотрим. До сегодняшнего дня я не думал о «Монако».
Источник — Футбол 1/2/3
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