В воскресенье, 15 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и «Александрия».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр из Киева Алексей Деревинский. Начало встречи в 19:30.

«Львов» - «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» - «Александрия».