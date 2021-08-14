В воскресенье, 15 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и «Александрия».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр из Киева Алексей Деревинский. Начало встречи в 19:30.
«Львов» - «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» - «Александрия».
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Источник — Sport.ua
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