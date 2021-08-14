Иван ГЕЦКО: «C Металлистом 1925 Шахтер наигрывал схемы на Монако»

В четвертом туре чемпионата УПЛ «Шахтер» уверенно победил «Металлист 1925» (2:0).

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями о поединке в Киеве.

«Думаю, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби уже наигрывал состав и те тактические схемы, которые будут использованы в поединке Лиги чемпионов 17 августа — с «Монако». Имею ввиду, прежде всего, центр защиты и опорную зону. И в том, что на этот раз «горняки» порадовали надежностью тыла, заслуга Сергея Кривцова и Тараса Степаненко, которые вчера вышли в старте.

Правда, нужно отметить, что «Металлист 1925» не сумел оказать дончанам достойного сопротивления. «Шахтер» доминировал по всем компонентам, с другой стороны, хорошо, что обошлось без повреждений», - сказал Гецко.