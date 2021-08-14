Иван ГЕЦКО: «C Металлистом 1925 Шахтер наигрывал схемы на Монако»

Специалист – о последнем матче «горняков»

  • 14.08.2021 15:59
  • 517 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «C Металлистом 1925 Шахтер наигрывал схемы на Монако»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

В четвертом туре чемпионата УПЛ «Шахтер» уверенно победил «Металлист 1925» (2:0).

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями о поединке в Киеве.

«Думаю, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби уже наигрывал состав и те тактические схемы, которые будут использованы в поединке Лиги чемпионов 17  августа — с «Монако». Имею ввиду, прежде всего, центр защиты и опорную зону. И в том, что на этот раз «горняки» порадовали надежностью тыла, заслуга Сергея Кривцова и Тараса Степаненко, которые вчера вышли в старте.

Правда, нужно отметить, что «Металлист 1925» не сумел оказать дончанам достойного сопротивления. «Шахтер» доминировал по всем компонентам, с другой стороны, хорошо, что обошлось без повреждений», - сказал Гецко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.08.2021 16:36
    0
    Я думаю, что с Генком Шахтер наигрывал схему на Металлист!
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