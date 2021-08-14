Йожеф САБО: «Победа далась Шахтеру легко»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 4 тура УПЛ «Шахтер» – «Металлист 1925» (2:0).

«Победа далась «Шахтеру», особенно во втором тайме, легко. Если суммировать все, то игра проходила на одной половине поля. Полное преимущество у «Шахтера».

Если в первом тайме не получалось, то мне понравился второй тайм, потому что прибавили в скорости, было передвижение. «Металлист 1925» не успевал. Забили два мяча. Еще было 3-4 момента, где «Шахтер» мог забить», - сказал Сабо.