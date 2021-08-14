Виктор ГРАЧЕВ: «Матч между Шахтером и Металлистом 1925 шел до первого гола»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виктор Грачев прокомментировал результат матча 4 тура УПЛ «Шахтер» – «Металлист 1925» (2:0).
«Тяжело для «Шахтера» складывался первый тайм. Пока у «Металлиста 1925» были силы и возможность перестраиваться, практически не было голевых моментов. Очень сложно взломать оборону, когда 11 человек находится возле своей штрафной. Свободных зон нет, открываться некуда. Матч шел до первого гола», - подытожил Грачев.
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Источник — Футбол 1/2/3
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