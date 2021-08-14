Виктор ГРАЧЕВ: «Матч между Шахтером и Металлистом 1925 шел до первого гола»

Специалист отметил игру харьковской команды в защите

  • 14.08.2021 14:48
  • 315 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор ГРАЧЕВ: «Матч между Шахтером и Металлистом 1925 шел до первого гола»
© Футбол 1/2/3. Виктор Грачев

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виктор Грачев прокомментировал результат матча 4 тура УПЛ «Шахтер» – «Металлист 1925» (2:0).

«Тяжело для «Шахтера» складывался первый тайм. Пока у «Металлиста 1925» были силы и возможность перестраиваться, практически не было голевых моментов. Очень сложно взломать оборону, когда 11 человек находится возле своей штрафной. Свободных зон нет, открываться некуда. Матч шел до первого гола», - подытожил Грачев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности