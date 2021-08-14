ПЕДРИНЬО: «Был момент, когда думал закончить с футболом»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо вспомнил начало своего пути в футболе:

- Ты воспитывался в «Витории», после чего 7 лет играл в «Коринтиансе». Что для тебя означает этот клуб?

- Да значит всё, и «Витория» также была очень важна для меня, потому что это действительно был первый клуб, когда я уехал из дома, это было сложно – расстаться, проводить достаточно долгое время без своей семьи, поэтому для меня это было действительно очень больно – покинуть своих родителей.

Я тогда сказал им, что я вернусь, вернусь и дам вам лучшие условия для жизни. А потом появился «Коринтианс» в моей жизни, который в принципе мне дал все то, чего я всегда хотел в жизни. Человек, которым я являюсь сегодня – это благодаря «Коринтиансу», я действительно там стал профессиональным игроком. Поэтому я сейчас говорю, что очень благодарен, это были лучшие 7 лет в моей жизни, потому что там я действительно научился и понял, что такое – играть в футбол. Я раньше думал, что играть в мяч – это просто там пинать мяч туда-сюда, а нет, в том клубе я действительно стал большим игроком и сегодня я подготовлен и могу сказать, что я вырос как футболист.

- Педриньо, ты рассказывал, что у тебя был сложный период и ты даже хотел закончить с футболом. Кто тебе помог пережить это время?

- Да, действительно, меня отчислили из «Витории», я перешел в «Сан-Паулу», отчислили меня и оттуда, и тогда я подумал, что наверное закончу футбольную жизнь, все было очень сложно, но слава Богу, тогда меня окружали мои родные – папа, мама, сестра, мой агент, они меня поддержали, и мама, я помню, мне тогда сказала: «Сынок, это не только твоя мечта, это и наша мечта, поэтому пожалуйста, не сдавайся», и тогда я подумал: «Я никогда больше не сдамся», я знаю что это не только для меня, это и для моей семьи, поэтому я очень благодарен всем-всем тем, которые меня поддержали. Большое им спасибо, правда.

- За «Бенфику» ты отыграл 31 матч, как ты сам оцениваешь свое выступление в этой команде?

- Я всегда беру такие периоды… как определенный урок, честно говоря да, это была 31 игра, но не стоит забывать что я проводил неполные матчи, но я всегда стараюсь вспоминать очень положительно, я очень счастлив, что я играл за «Бенфику», это великая команда, с великолепной структурой, но конечно же, с того момента как я побыл там и уже ушел, я могу их только благодарить за все то, что они мне дали, но все-таки я приехал сюда для того, чтобы пережить что-то лучшее, чтобы больше играть здесь, иметь больше игрового времени и помогать «Шахтеру» наилучшим образом.