Пойдут в АПЛ? Реал может выйти из Ла Лиги

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен политикой руководства Ла Лиги, в частности 50-летним контрактом с инвестиционным фондом CVC.
В связи с этим Перес рассматривает возможность выхода «Реала» из Ла Лиги и перехода клуба в АПЛ. Президент «Реала» также рассматривает варианты с Серией А и Бундеслигой, но именно АПЛ является для него приоритетным вариантом.
Сейчас юристы «Реала» рассматривают возможность выхода клуба из Ла Лиги. Отметим, что ранее руководство Ла Лиги выступило против создания Суперлиги, главным инициатором которой был именно Перес.
Источник — Mundo Deportivo
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выйти из Ла Лиги, конечно, получится. и на этом - всё
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