Пойдут в АПЛ? Реал может выйти из Ла Лиги

Очередная революционная идея Флорентино Переса

  • 14.08.2021 12:12
  • 835 просмотров
  • 5 комментариев
Пойдут в АПЛ? Реал может выйти из Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен политикой руководства Ла Лиги, в частности 50-летним контрактом с инвестиционным фондом CVC.

В связи с этим Перес рассматривает возможность выхода «Реала» из Ла Лиги и перехода клуба в АПЛ. Президент «Реала» также рассматривает варианты с Серией А и Бундеслигой, но именно АПЛ является для него приоритетным вариантом.

Сейчас юристы «Реала» рассматривают возможность выхода клуба из Ла Лиги. Отметим, что ранее руководство Ла Лиги выступило против создания Суперлиги, главным инициатором которой был именно Перес.

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Источник — Mundo Deportivo

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    leccinum
    online
      leccinum, 14.08.2021 12:33
    0
    реально. првда, наполовину
    выйти из Ла Лиги, конечно, получится. и на этом - всё
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.08.2021 12:27
    0
    Он давно думает не о футболе, а о том, сколько с него можно поднять. Только переходя в АПЛ надо будет пройти путь с низших лиг. Что от того Реала после такого останется?
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 14.08.2021 12:26
    0
    New Zealander, 14.08.2021 12:22
    Та пускай рассмотрит вариант с украинской премьер лигой. По крайнее мерее второе место им тут точно гарантировано будет после Шахтёра. Мы знаем как Шахтёр с Реалом умеет играть.
    Врятли они захотят быть вечно третьими после восточного отсосуолло.
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    samird
    online
      samird, 14.08.2021 12:23
    +4
    Старика уже реально пора отправить в лечебницу. Он всегда был с приветом, а тут ещё и возрастная деменция явно нагрянула и усугубила. Пусть делиться своими идеями с санитарами.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 12:22
    -1
    Та пускай рассмотрит вариант с украинской премьер лигой. По крайнее мерее второе место им тут точно гарантировано будет после Шахтёра. Мы знаем как Шахтёр с Реалом умеет играть.
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