Барселона и Реал осудили 50-летний контракт Ла Лиги с инвестфондом CVC

Испанские клубы-гранды «Барселона» и «Реал» раскритиковали недавно заключенный на 50 лет контракт Ла Лиги с инвестфондом CVC Capital Partners. Ла Лига договорилась о продаже 10% бизнеса зарегистрированному в Люксембурге инвестфонду, который за это заплатит 2,7 млрд евро.

Заявление «Барселоны».

«Барселона», проанализировав недавнее объявление Ла Лиги о стратегическом соглашении с международным инвестиционным фондом CVC, хочет изложить свою позицию.

«Барселона» считает, что сделка, которая была обнародована, недостаточно обсуждалась с клубами (владельцами телевизионных прав), а также что сумма не соответствует сроку контракта. Договор затрагивает часть аудиовизуальных прав всех клубов на следующие 50 лет.

Клуб считает неуместным подписывать полувековой контракт перед лицом неопределенности, которая всегда окружает мир футбола. Условия контракта, на которые ссылается Ла Лига, угнетают будущее «Барселоны» с точки зрения аудиовизуальных прав.

«Барселона» хочет продемонстрировать свое удивление по поводу соглашения, подписанного Ла Лигой, в котором не было учтено мнение команд, таких как« Барселона». Даже не были презентированы варианты для других участников, чтобы иметь возможность оценить преимущества и недостатки в сценарий с множеством вопросов, таких как период постпандемии.

Заявление «Реала».

«Реал Мадрид» по поводу соглашении, достигнутом между Ла Лигой и фондом CVC, заявляет следующее:

Это соглашение было заключено без участия «Реала» Мадрида и без ведома клуба. Ла Лига впервые сегодня разрешила ограниченный доступ к условиям договора.

Клубы передали аудиовизуальные права исключительно для их коммерциализации в конкурентном режиме и сроком на 3 года. Это соглашение, используя обманчивую структуру, конфискует у клубов 10,95% их аудиовизуальных прав на 50 лет и противозаконно.

Переговоры проводились без конкурентного процесса, и экономические условия, согласованные с фондом CVC, дают ему доходность более 20% в год. Именно этот оппортунистический фонд безуспешно пытался заключить аналогичные сделки с итальянской и немецкой лигами.

«Реал» Мадрид не может поддержать операцию, которая дает инвесторам право определять будущее 42 клубов первого и второго дивизионов, а также будущее клубов, которые пройдут квалификацию в эти лиги в течение этих 50 лет.

«Реал» Мадрид созывает Генеральную ассамблею клубов для обсуждения соглашения и значительных беспрецедентных потерь капитала в нашей 119-летней истории, которые может вызвать такое соглашение.