Микель АРТЕТА: «Разочарован. Арсенал не заслужил что-то иное»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды 0:2 от «Брентфорда» в первом туре АПЛ:

«Я разочарован. Мы начали сезон матчем против очень хорошего соперника. И я не думаю, что сегодня мы заслужили что-то иное. Они забили нам после длинного вбрасывания из аута, а нам не хватило плотности в штрафной площади.

Что касается возможного нарушения на Лено в эпизоде с голом, то такое в АПЛ допускается. Он не может двигаться. Я не могу сейчас это изменить.

Первый гол подарил «Брентфорду» некую надежду. Во втором тайме мы хотели заиграть лучше, но мы должны были гораздо чаще бить в створ, а затем мы пропустили второй гол со стандартного положения.

Многие молодые парни сегодня демонстрировали то, на что способны. Для некоторых из них это был первый опыт в АПЛ, и это о многом говорит.

Отсутствие Обамеянга и Ляказетта? Я не мог повлиять на это. Мы знали об этом еще до матча. Не знаю, будут ли они готовы к следующей игре».