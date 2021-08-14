Микель АРТЕТА: «Разочарован. Арсенал не заслужил что-то иное»

Наставник «Арсенала» - о поражении от «Брентфорда»

  • 14.08.2021 10:15
  • 304 просмотра
  • 1 комментарий
Микель АРТЕТА: «Разочарован. Арсенал не заслужил что-то иное»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды 0:2 от «Брентфорда» в первом туре АПЛ:

«Я разочарован. Мы начали сезон матчем против очень хорошего соперника. И я не думаю, что сегодня мы заслужили что-то иное. Они забили нам после длинного вбрасывания из аута, а нам не хватило плотности в штрафной площади.

Что касается возможного нарушения на Лено в эпизоде с голом, то такое в АПЛ допускается. Он не может двигаться. Я не могу сейчас это изменить.

Первый гол подарил «Брентфорду» некую надежду. Во втором тайме мы хотели заиграть лучше, но мы должны были гораздо чаще бить в створ, а затем мы пропустили второй гол со стандартного положения.

Многие молодые парни сегодня демонстрировали то, на что способны. Для некоторых из них это был первый опыт в АПЛ, и это о многом говорит.

Отсутствие Обамеянга и Ляказетта? Я не мог повлиять на это. Мы знали об этом еще до матча. Не знаю, будут ли они готовы к следующей игре».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
      BUCH, 14.08.2021 10:45
    0
    Пора в отставку...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности