Вчера «Краматорск» в матче четвертого тура Первой лиги дома обыграл «Подолье» 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Коробка (Краматорск).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Островский (Подолье).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Арсентий Дорошенко (Краматорск).
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Источник — YouTube
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