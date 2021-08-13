Первая лига. Краматорск и Полесье одержали домашние победы

13 августа состоялись 3 поединка 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Краматорск» и «Полесье» одержали домашние победы. Поединок между «Волынью» и «Ужгородом» завершился вничью.
Первая лига
4-й тур, 13 августа
Краматорск – Подолье Хмельницкий – 2:1
Голы: Дорошенко, 9, Коробка, 58 – Островский, 39.
Полесье Житомир – Агробизнес Волочиск – 1:0
Гол: Козак, 28.
Волынь Луцк – Ужгород – 1:1
Голы: Войцеховски, 78 (пен) – Пуканыч, 52.
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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