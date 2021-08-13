4-й тур
Волынь
1 : 1
Ужгород
13.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Краматорск и Полесье одержали домашние победы

Поединок 4-го тура между «Волынью» и «Ужгородом» завершился вничью

  • 13.08.2021 23:12
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Первая лига. Краматорск и Полесье одержали домашние победы
© ФК Волынь Луцк

13 августа состоялись 3 поединка 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Краматорск» и «Полесье» одержали домашние победы. Поединок между «Волынью» и «Ужгородом» завершился вничью.

Первая лига

4-й тур, 13 августа

Краматорск  Подолье Хмельницкий  2:1

Голы: Дорошенко, 9, Коробка, 58 – Островский, 39.

Полесье Житомир  Агробизнес Волочиск – 1:0

Гол: Козак, 28.

Волынь Луцк  Ужгород  1:1

Голы: Войцеховски, 78 (пен) – Пуканыч, 52.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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