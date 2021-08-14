Почему Динамо вместо УПЛ спарринги в Европе играет

Валерий Василенко – эмоционально о подмене понятий

  • 14.08.2021 08:53
  • 2349 просмотров
  • 10 комментариев
Почему Динамо вместо УПЛ спарринги в Европе играет
© ФК Динамо

В субботу, 14 августа, чемпион Украины сыграет против чемпиона Италии. Не правда ли, крутая вывеска, хоть и «товарняк». Я обязательно посмотрю. Потому как интересно. Да и зазывают. Матч состоится в Монце в 19:30 по Киеву, а посмотреть его можно будет на 2+2.

Смотрел я недавно «товарняк» и против «Фенербахче». Не скажу, что игра уж так понравилась, но на то он и спарринг, чтобы что-то там проверять, кого-то смотреть, делать выводы. Экспериментировать, в общем.

Помимо всего прочего – то бишь, этих самых экспериментов с составом и просмотра абсолютно всех новичков (в нашем случае – от Шкурина до Антюха), подобные матчи – это еще и вывеска для «Динамо». Поднятие статуса чемпионов Украины, так сказать.  

Уверен, что договориться о проведении двух товарищеских матчей «Динамо» - против бронзового призера турецкой Суперлиги и чемпиона серии А - удалось в первую очередь благодаря «личному вмешательству» нынешнего рулевого «бело-синих». Мирча Луческу в Турции – почти что Бог, хотя и порядком подпортил свой статус после работы во главе национальной сборной страны, а «Интер» опытнейший румын и вовсе в свое время возглавлял. Так что спасибо Мистеру. Будет повод увидеть неплохие команды и хороших игроков. Будет повод сравнить на их фоне нашу команду. И наших футболистов.

Хотелось бы, конечно, чтобы эти соперники прибыли в Киев. Мне кажется, здесь бы ажиотаж был «громче», чем там. Но и на том спасибо.

Но вот на этом всем позитивном фоне лично меня не покидает ощущение, что лично меня, извините, «нагнули». Еще раз: я только за, что такие матчи организовываются. Об их пользе было в общих чертах сказано выше. Туда же можно добавить и «пробу пера» накануне старта «Динамо» в групповом раунде чемпионской Лиги. У меня в связи с этим всего один вопрос: почему «Динамо» будет играть против «Интера» в тот самый день, когда должно было сыграть против «Ингульца» в рамках чемпионата Украины?


ФК Динамо

Понимаю, что на этот вопрос никто мне конкретно не ответит. В лучшем случае – промолчат, в худшем – обвинят в попрании славного имени легендарного клуба. Мне не привыкать. Но тут как раз такая ситуация, когда за державу обидно. Ведь получается так, что «Динамо» попросту, пардоньте, «забило» на официальный – подчеркиваю – официальный матч чемпионата Украины, и вместо него сыграет матч неофициальный.

Давайте называть вещи своими именами: сыграть против «Интера» - это наверняка престижнее, нежели сыграть против «Ингульца». Тут не поспоришь при всем желании. Поймите, я ведь даже не пытаюсь злорадствовать, настолько эта ситуация анекдотическая сама по себе. Получается, две команды, то есть «Динамо» и «Ингулец» - договариваются о переносе игры на несколько дней, УПЛ их «договор» лишь подмахивает, и дело в шляпе. И всем все равно, что вместо официальной игры одна команда проводит неофициальную, а вторая вынуждена ждать свой следующий матч девять дней.

А почему, скажите пожалуйста, не провести «товарняк» с миланцами не в субботу, 14-го, а в следующую среду, 18-го? Ведь так было бы правильно со всех сторон. Почему выбрали неправильный со всех сторон ответ? А я объясню, на это много ума не надо. Не получилось только потому, что в следующую субботу, 21 августа, «Интер» стартует в новом сезоне серии А, поединком против «Дженоа». И вот для того, чтобы как можно лучше подготовиться к премьерному туру, миланцы и согласились играть против киевлян лишь тогда, когда им выгодно и удобно. А не тогда, когда удобно чемпиону Украины. Тем более, что чемпион Украины ради этого спарринга готов пожертвовать многим. В частности, поломать график своего внутреннего первенства…

Дальше рассуждать по этому поводу не вижу смысла. Если чемпион Украины считает возможным ломать график УПЛ, то кто запретит это делать иным участникам нашего чемпионата? И если чемпион Украины считает этот самый чемпионат второсортным, то какое к нему, к чемпионату, то бишь, будет отношение у наших зарубежных коллег и партнеров?

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Валерий Василенко, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mazak
    online
      Mazak, 14.08.2021 09:29
    -1
    Просто у суркиса нет денег отдал последний миллион баксов армии России за шкуру
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 14.08.2021 09:29
    0
    Только по факту это не «пробу пера» накануне старта «Динамо» в групповом раунде чемпионской Лиги, а скорее разминка "очка".
    Ссылка
    Zhez53
      Zhez53, 14.08.2021 09:28
    +1
    Автор напоминает туповатую жену-истеричку, которой ничем не угодишь, поскольку скандал у нее на сегодня запланирован.
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 14.08.2021 09:28
    0
    Где Интер, а где колхоз?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 14.08.2021 09:24
    -1
    Такое в любом другом чемпионате невозможно даже представить
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 14.08.2021 09:21
    +1
    Автор злорадствует, что мешает проводить такие спаринги другим командам??!!, ответ очевиден их просто не проводят потомучно им тако шанс пока не выпал, не каждый день и даже не каждый сезон можно договориться сыграть с командой такого уровня как Интер. Выпала бы такая возможность у другой команды из УПЛ, они бы тож ею воспользовались, но это маловероятно, так как встреча с подобными клубами как Интер это на грани фантастикм
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.08.2021 09:20
    +1
    Ахахахаха, а товарищ автор, извлекший сей текст не хочет возмутиться тем, что уже больше 10 лет один приазовский клуб обслуживает хитровыкаканный другой, у которого город в названии уже давно пустой звук, находясь в одной лиге и выполняя его прихоти, превратив честные соревнования в шапито. Его только переносы возмущают?
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 14.08.2021 09:19
    +1
    Автор считает что так легко договориться с Интером, у нас мало таких матчей с такими командами , а потом вылетаем от казахов и финнов, да , чемпионат это важно, но если есть возможность сыграть с таким клубом то надо соглашаться и можно перенести матч чемпионата , такой спаринг может быть не каждый год и это счастье что Интер выбрал нас , где мы и где чемпионат Италии
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 14.08.2021 09:15
    +1
    почему автор статьи не возмущался
    о переносе игры Динамо с Минаем?
    Не было состава в Минае? А Динамо при чём?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 14.08.2021 09:07
    +2
    Автору что не делай все не так будет, на кой черт Ингулец, если есть возможность проверить себя на уровне чемпионов Италии, скорее всего именно Интер диктует условия и матч состояться сегодня, в другой день не было бы матча. С колхозами ещё поиграем, здесь спасибо нужно сказать Мирче, за его желание работать в таком режиме, лесик бы с колхозом сыграл спокойнее ко
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