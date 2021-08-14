В субботу, 14 августа, чемпион Украины сыграет против чемпиона Италии. Не правда ли, крутая вывеска, хоть и «товарняк». Я обязательно посмотрю. Потому как интересно. Да и зазывают. Матч состоится в Монце в 19:30 по Киеву, а посмотреть его можно будет на 2+2.

Смотрел я недавно «товарняк» и против «Фенербахче». Не скажу, что игра уж так понравилась, но на то он и спарринг, чтобы что-то там проверять, кого-то смотреть, делать выводы. Экспериментировать, в общем.

Помимо всего прочего – то бишь, этих самых экспериментов с составом и просмотра абсолютно всех новичков (в нашем случае – от Шкурина до Антюха), подобные матчи – это еще и вывеска для «Динамо». Поднятие статуса чемпионов Украины, так сказать.

Уверен, что договориться о проведении двух товарищеских матчей «Динамо» - против бронзового призера турецкой Суперлиги и чемпиона серии А - удалось в первую очередь благодаря «личному вмешательству» нынешнего рулевого «бело-синих». Мирча Луческу в Турции – почти что Бог, хотя и порядком подпортил свой статус после работы во главе национальной сборной страны, а «Интер» опытнейший румын и вовсе в свое время возглавлял. Так что спасибо Мистеру. Будет повод увидеть неплохие команды и хороших игроков. Будет повод сравнить на их фоне нашу команду. И наших футболистов.

Хотелось бы, конечно, чтобы эти соперники прибыли в Киев. Мне кажется, здесь бы ажиотаж был «громче», чем там. Но и на том спасибо.

Но вот на этом всем позитивном фоне лично меня не покидает ощущение, что лично меня, извините, «нагнули». Еще раз: я только за, что такие матчи организовываются. Об их пользе было в общих чертах сказано выше. Туда же можно добавить и «пробу пера» накануне старта «Динамо» в групповом раунде чемпионской Лиги. У меня в связи с этим всего один вопрос: почему «Динамо» будет играть против «Интера» в тот самый день, когда должно было сыграть против «Ингульца» в рамках чемпионата Украины?



ФК Динамо

Понимаю, что на этот вопрос никто мне конкретно не ответит. В лучшем случае – промолчат, в худшем – обвинят в попрании славного имени легендарного клуба. Мне не привыкать. Но тут как раз такая ситуация, когда за державу обидно. Ведь получается так, что «Динамо» попросту, пардоньте, «забило» на официальный – подчеркиваю – официальный матч чемпионата Украины, и вместо него сыграет матч неофициальный.

Давайте называть вещи своими именами: сыграть против «Интера» - это наверняка престижнее, нежели сыграть против «Ингульца». Тут не поспоришь при всем желании. Поймите, я ведь даже не пытаюсь злорадствовать, настолько эта ситуация анекдотическая сама по себе. Получается, две команды, то есть «Динамо» и «Ингулец» - договариваются о переносе игры на несколько дней, УПЛ их «договор» лишь подмахивает, и дело в шляпе. И всем все равно, что вместо официальной игры одна команда проводит неофициальную, а вторая вынуждена ждать свой следующий матч девять дней.

А почему, скажите пожалуйста, не провести «товарняк» с миланцами не в субботу, 14-го, а в следующую среду, 18-го? Ведь так было бы правильно со всех сторон. Почему выбрали неправильный со всех сторон ответ? А я объясню, на это много ума не надо. Не получилось только потому, что в следующую субботу, 21 августа, «Интер» стартует в новом сезоне серии А, поединком против «Дженоа». И вот для того, чтобы как можно лучше подготовиться к премьерному туру, миланцы и согласились играть против киевлян лишь тогда, когда им выгодно и удобно. А не тогда, когда удобно чемпиону Украины. Тем более, что чемпион Украины ради этого спарринга готов пожертвовать многим. В частности, поломать график своего внутреннего первенства…

Дальше рассуждать по этому поводу не вижу смысла. Если чемпион Украины считает возможным ломать график УПЛ, то кто запретит это делать иным участникам нашего чемпионата? И если чемпион Украины считает этот самый чемпионат второсортным, то какое к нему, к чемпионату, то бишь, будет отношение у наших зарубежных коллег и партнеров?