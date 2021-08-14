Тренер Бенфики: «Официальные матчи будут предсезонкой для Яремчука»

Жорже Жезуш – о подготовке Романа Яремчука

  • 14.08.2021 08:26
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Тренер Бенфики: «Официальные матчи будут предсезонкой для Яремчука»
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал о том, как будет втягиваться в сезон новичок команды Роман Яремчук:

«Яремчук только присоединился к нам после отпуска. Сейчас нет товарищеских матчей, поэтому его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов.

Я не могу сказать точно, сыграет он с первых минут или выйдет на замену, но в матче против «Аруки» он определенно получит игровое время».

Матч второго тура чемпионата Португалии против «Аруки» «Бенфика» проведет сегодня, 14 августа. Начало – в 20:00 по Киеву.

Ранее отец Яремчука заявил, что у его сына были предложения из АПЛ.

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Источник — Maisfutebol

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