Тренер Бенфики: «Официальные матчи будут предсезонкой для Яремчука»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал о том, как будет втягиваться в сезон новичок команды Роман Яремчук:

«Яремчук только присоединился к нам после отпуска. Сейчас нет товарищеских матчей, поэтому его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов.

Я не могу сказать точно, сыграет он с первых минут или выйдет на замену, но в матче против «Аруки» он определенно получит игровое время».

Матч второго тура чемпионата Португалии против «Аруки» «Бенфика» проведет сегодня, 14 августа. Начало – в 20:00 по Киеву.

Ранее отец Яремчука заявил, что у его сына были предложения из АПЛ.