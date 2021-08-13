Отец Яремчука: «У Романа были предложения от клубов АПЛ»

Олег Яремчук – о выборе своего сына

  • 13.08.2021 20:43
  • 1051 просмотр
  • 3 комментария
Отец Яремчука: «У Романа были предложения от клубов АПЛ»
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Отец форварда сборной Украины Романа Яремчука Олег объяснил, почему его сын принял решение перейти в «Бенфику»:

«Были предложения от английских команд, которые не попадают в первую десятку АПЛ. Сын хотел перейти в клуб, который борется за чемпионство, а не плетется где-то в нижней части таблицы.

«Бенфика» же следила за Романом последние два года, а после Евро-2020 предметно взялась за дело».

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Источник — Экспресс

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    online
      fedd1979, 13.08.2021 21:27
    0
    Ну и дура (с)
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.08.2021 20:58
    -3
    Maks23, 13.08.2021 20:50
    Время покажет...правильный ли выбор..но в англии один сезон если бы отыграл нормально..перешёл бы в топ клуб..
    АПЛ смотрит весь мир и игры с топами.
    Португалия-ну типа Турции.
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    Maks23
      Maks23, 13.08.2021 20:50
    +3
    Время покажет...правильный ли выбор..но в англии один сезон если бы отыграл нормально..перешёл бы в топ клуб..
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