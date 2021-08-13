Отец Яремчука: «У Романа были предложения от клубов АПЛ»

Отец форварда сборной Украины Романа Яремчука Олег объяснил, почему его сын принял решение перейти в «Бенфику»:
«Были предложения от английских команд, которые не попадают в первую десятку АПЛ. Сын хотел перейти в клуб, который борется за чемпионство, а не плетется где-то в нижней части таблицы.
«Бенфика» же следила за Романом последние два года, а после Евро-2020 предметно взялась за дело».
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Источник — Экспресс
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Португалия-ну типа Турции.
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