Отец Яремчука: «У Романа были предложения от клубов АПЛ»

Отец форварда сборной Украины Романа Яремчука Олег объяснил, почему его сын принял решение перейти в «Бенфику»:

«Были предложения от английских команд, которые не попадают в первую десятку АПЛ. Сын хотел перейти в клуб, который борется за чемпионство, а не плетется где-то в нижней части таблицы.

«Бенфика» же следила за Романом последние два года, а после Евро-2020 предметно взялась за дело».