Волынь – Ужгород – 1:1. Пуканыч забивает. Видео голов и обзор матча

13 августа прошел поединок 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеообзор матча: «Волынь» Луцк – «Ужгород» – 1:1
ГОЛ! 0:1. Пуканыч, 52 мин.
Незабитый пенальти. Войтиховский, 78 мин.
ГОЛ! 1:1. Войтиховский, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Волынь).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриан Пуканыч (Ужгород).
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Источник — Sport.ua
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