ВИДЕО. Солер забил пенальти. Валенсия переиграла Хетафе на старте Ла Лиги

В стартовом матче 1-го тура чемпионата Испании «Валенсия» переиграла «Хетафе» со счетом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник Карлос Солер, который реализовал пенальти в начале игры. Арбитр показал игрокам команд по одной красной карточке.
Лига 1. 1-й тур
«Валенсия» – «Хетафе» – 1:0
Гол: Солер, 11 (пенальти).
«Валенсия»: Мамардашвили, Васс (Рачич, 69), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете, Коррейа, Солер (Диакаби, 86), Черышев (Собрино, 77), Гонсалу Гедеш (Хасон, 86), Гомес.
«Хетафе»: Сория, Суарес (Дуро, 80), Даконам, Митрович (Витоло, 46), Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Рамирес (Масиас, 67), Энес Юнал (Кукурелья, 68).
Предупреждения: Васс, 13. Оливера, 31. Кабако, 38. Солер, 50. Гомес, 57. Хосе Гайя, 70. Хасон, 90+2. Альдерете, 90+6.
Удаления: Гильямон, 3 – Кабако, 76.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
13 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».
|76'
|Эрик Кабако (Хетафе) получает красную карточку.
|11'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Солер (Валенсия).
|3'
|Уго Гильямон (Валенсия) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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