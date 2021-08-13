Оценки матча Шахтер – Металлист 1925. Лучшим игроком стал Степаненко

Донецкий «Шахтер» переиграл «Металлист 1925» со счетом 2:0 в домашнем матче 4-го тура УПЛ.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.0) получил Тарас Степаненко.
Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Металлист 1925» – 2:0:
Замены «Шахтера»: Матвиенко – 6,5; А.Патрик – 6,0; М.Антонио – 6,0; Марлос – 6,5; Сикан – б/о.
Замены «Металлиста 1925»: Дмитренко – б/о; Задерака – б/о; Савин – б/о; Марлисон – б/о; Д.Кравченко – б/о.
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Источник — Sport.ua
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