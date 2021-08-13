Оценки матча Шахтер – Металлист 1925. Лучшим игроком стал Степаненко

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 4-го тура УПЛ

  • 13.08.2021 22:57
  • 605 просмотров
  • 1 комментарий
Оценки матча Шахтер – Металлист 1925. Лучшим игроком стал Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Донецкий «Шахтер» переиграл «Металлист 1925» со счетом 2:0 в домашнем матче 4-го тура УПЛ.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.0) получил Тарас Степаненко.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Металлист 1925» – 2:0:

  

Замены «Шахтера»: Матвиенко – 6,5; А.Патрик – 6,0; М.Антонио – 6,0; Марлос – 6,5; Сикан – б/о.

Замены «Металлиста 1925»: Дмитренко – б/о; Задерака – б/о; Савин – б/о; Марлисон – б/о; Д.Кравченко – б/о.

 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OnlyKharkov
    online
      OnlyKharkov, 13.08.2021 23:24
    +2
    Западня 6? Он же провалил фланг в организации. Ермаков на 2 головы лучше сыграл. Кто оценки расставлял?
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