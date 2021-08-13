КРИВЕНЦОВ: «Мы увидели уровень Шахтера, к которому надо стремиться»

Главный тренер «Металлиста 1925»​​​​​​​ прокомментировал поражение от «Шахтера»

  • 13.08.2021 22:36
  • 1141 просмотр
  • 6 комментариев
КРИВЕНЦОВ: «Мы увидели уровень Шахтера, к которому надо стремиться»
© ТК Футбол 1/2/3. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче 4-го тура УПЛ:

«Наверное, все игры с участием «Шахтера» будут проходить по такому сценарию. Они будут владеть мячом большое количество времени, а остальные команды будут сами выбирать, как против них играть.

Мы попытались сегодня быть на мяче, насколько это возможно. Наш брак не позволял нам конвертировать наши выходы из обороны в первом тайме в полноценные атаки. Хочу поздравить «Шахтер» с победой и пожелать им удачи в противостоянии с «Монако». А мы увидели уровень, к которому будем стремиться. Жичиков и Крыськив не играли, для нас это две существенные потери, как оказалось.

Сейчас все мои мысли связаны с «Металлистом 1925». У нас очень интересный амбициозный проект. Конечно, я желаю своему родному «Шахтеру» удачи и быть всегда наверху во всех соревнованиях, в которых они участвуют. А мы будем шаг за шагом стремиться к такому уровню.

Ну, впереди много игр. Понятно, что любое противостояние имеет свой отдельный сценарий, следующую игру нельзя сравнивать с предыдущей. У нас команда играет в футбол, и мы будем продолжать это делать дальше. А как получится, узнаем следующим летом в конце чемпионата».

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 14.08.2021 00:17
    0
    Oleha1987, 13.08.2021 23:17
    Рівень футбола, а не ваші бий і біжи.
    А что восточное отсосуолло уже и не бежит и не бьёт?
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
      OnlyKharkov, 13.08.2021 23:23
    0
    Ну молодцы. Из всех новичков Металлист сейчас выглядет на голову выше по игре. Немножко брак в исполнителях но если дальше работать в этом направлении и нивкоем случае не становится фармом то будет клуб уровня Зари за пару лет. Так что так держать и работать в этом направлении. Но все равно главный клуб Харькова через год зайдет и расставит все на свои места
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 13.08.2021 23:17
    -1
    Энди Мир, 13.08.2021 23:13
    Клоун кротячий, какой ты уровень там увидел?
    Рівень футбола, а не ваші бий і біжи.
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 13.08.2021 23:13
    -1
    Клоун кротячий, какой ты уровень там увидел?
    Ссылка
    Серж пер
    online
      Серж пер, 13.08.2021 23:10
    -4
    А где ж Валера всю жизнь работал до 2020 года? Копанка, Арендовец, Копанка 13 лет Явно не фарм
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    newkyiv
      newkyiv, 13.08.2021 23:00
    -4
    А я увидел ещё во время игры флаг Норвегии на рукаве.
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