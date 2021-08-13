Арсенал готов продать Обамеянга

Лондонский «Арсенал» готов продать нынешним летом своего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщают английские СМИ.

«Арсенал» рассмотрит достойные предложения по форварду, если такие поступят. Стоимость Обамеянга оценивается в 25 миллионов евро.

Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В прошлом сезоне на счету габонского форварда 15 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

Ранее «Арсенал» подписал защитника Бена Уайта за 50 миллионов фунтов.