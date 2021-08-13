Арсенал готов продать Обамеянга

Габонский форвард может покинуть «Арсенал»

  • 13.08.2021 20:09
  • 962 просмотра
  • 1 комментарий
Арсенал готов продать Обамеянга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Эмерик Обамеянг

Лондонский «Арсенал» готов продать нынешним летом своего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщают английские СМИ.

«Арсенал» рассмотрит достойные предложения по форварду, если такие поступят. Стоимость Обамеянга оценивается в 25 миллионов евро.

Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В прошлом сезоне на счету габонского форварда 15 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

Ранее «Арсенал» подписал защитника Бена Уайта за 50 миллионов фунтов.

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Источник — The Times

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Max123
    online
      Max123, 13.08.2021 20:36
    0
    Меняем на Супрягу!
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