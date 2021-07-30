ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника за 50 миллионов фунтов

«Арсенал» официально сообщил о подписании защитника «Брайтона» Бена Уайта. 23-летний игрок подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

Сумма трансфера не сообщается, однако, по информации английских СМИ, она составила 50 миллионов фунтов (около 58 миллионов евро).

В прошлом сезоне на счету Уайта 36 матчей в АПЛ за «Брайтон». Защитник был в заявке сборной Англии на Евро-2020, однако так ни разу и не появился на поле.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готовит 30 миллионов фунтов на голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла.