ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника за 50 миллионов фунтов

Бен Уайт продолжит карьеру в лондонском клубе

  • 30.07.2021 18:44
  • 1758 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника за 50 миллионов фунтов
© ФК Арсенал. Бен Уайт

«Арсенал» официально сообщил о подписании защитника «Брайтона» Бена Уайта. 23-летний игрок подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

Сумма трансфера не сообщается, однако, по информации английских СМИ, она составила 50 миллионов фунтов (около 58 миллионов евро).

В прошлом сезоне на счету Уайта 36 матчей в АПЛ за «Брайтон». Защитник был в заявке сборной Англии на Евро-2020, однако так ни разу и не появился на поле.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готовит 30 миллионов фунтов на голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Арсенал Лондон

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    2966
    online
      2966, 30.07.2021 20:12
    0
    Норм, только дороговато
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 30.07.2021 20:12
    0
    Норм, только дороговато
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности