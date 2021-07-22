Арсенал готов купить голкипера Шеффилда за 30 млн фунтов

Лондонский «Арсенал» собирается предпринять очередную попытку приобрести голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла.
«Канониры» предложат за 23-летнего футболиста 30 млн фунтов. Два предыдущих предложения клуба были отклонены.
В минувшем сезоне Рамсдейл провел за клуб 38 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 63 гола. «Шеффилд Юнайтед» занял последнее место и вылетел в Чемпионшип.
Напомним, ранее «Арсенал» подписал хавбека «Андерлехта».
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Источник — talkSPORT
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