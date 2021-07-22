Арсенал готов купить голкипера Шеффилда за 30 млн фунтов

Эрон Рамздейл может остаться в английской Премьер-лиге

  • 22.07.2021 09:26
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Арсенал готов купить голкипера Шеффилда за 30 млн фунтов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрон Рамздейл

Лондонский «Арсенал» собирается предпринять очередную попытку приобрести голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла.

«Канониры» предложат за 23-летнего футболиста 30 млн фунтов. Два предыдущих предложения клуба были отклонены.

В минувшем сезоне Рамсдейл провел за клуб 38 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 63 гола. «Шеффилд Юнайтед» занял последнее место и вылетел в Чемпионшип.

Напомним, ранее «Арсенал» подписал хавбека «Андерлехта».

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Источник — talkSPORT

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