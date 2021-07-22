Арсенал готов купить голкипера Шеффилда за 30 млн фунтов

Лондонский «Арсенал» собирается предпринять очередную попытку приобрести голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла.

«Канониры» предложат за 23-летнего футболиста 30 млн фунтов. Два предыдущих предложения клуба были отклонены.

В минувшем сезоне Рамсдейл провел за клуб 38 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 63 гола. «Шеффилд Юнайтед» занял последнее место и вылетел в Чемпионшип.

Напомним, ранее «Арсенал» подписал хавбека «Андерлехта».