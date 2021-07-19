ОФИЦИАЛЬНО: Арсенал подписал хавбека Андерлехта

Лондонский «Арсенал» заключил контракт с 21-летним центральным полузащитником «Андерлехта» Альбертом Самби Локонгой.

Сумма сделки составила €17,5 миллионов. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Локонга — воспитанник «Андерлехта». В минувшем сезоне футболист провел за первую команду бельгийского клуба 37 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

В активе Локонги 7 матчей за сборную Бельгии U-21, где он забил 2 мяча.