В субботу, 14 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» встретится с «Минаем». Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и начнется в 19:30.
«Заря» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Заря» – «Минай» покажет телеканал УНИАН.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Минай».
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Источник — Sport.ua
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