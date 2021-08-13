ФОТО. Свитолина загорает в купальнике

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, показала, как загорает в купальнике.
«Всегда держи голову повернутой к солнцу», — прокомментировала Элина стильное фото.
Ранее Свитолина проиграла британке Йоханне Конте в рамках турнира в Монреале.
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Источник — Instagram
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