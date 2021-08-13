Шахтер – Металлист 1925. Известны стартовые составы

Сегодня, 13 августа, «Шахтер» в четвертом туре УПЛ в Киеве примет «Металлист 1925». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Майкон, Тете, Соломон, Судаков, Траоре
«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня, Шершень, Ткачук, Ермаков, Габелок, Батюшин, Голодюк, Ременюк, Протасов, Фабиньо
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Может стоило дать немного передышки и потом опять выпустить.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.