Шахтер – Металлист 1925. Известны стартовые составы

Команды сыграют в четвертом туре УПЛ

  • 13.08.2021 18:41
  • 2684 просмотра
  • 4 комментария
Шахтер – Металлист 1925. Известны стартовые составы
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Сегодня, 13 августа, «Шахтер» в четвертом туре УПЛ в Киеве примет «Металлист 1925». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Майкон, Тете, Соломон, Судаков, Траоре

«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня, Шершень, Ткачук, Ермаков, Габелок, Батюшин, Голодюк, Ременюк, Протасов, Фабиньо

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    online
      Dreifus, 13.08.2021 19:14
    0
    Наличие Судакова конечно удивительно.
    Может стоило дать немного передышки и потом опять выпустить.
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    Face Control
    online
      Face Control, 13.08.2021 19:03
    -1
    serge_kr, 13.08.2021 19:03
    Лучший молодой талан Украины в основе, это радует
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 13.08.2021 19:03
    -2
    Лучший молодой талан Украины в основе, это радует
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    BUCH
    online
      BUCH, 13.08.2021 19:00
    -2
    Ну что... Ждём три пенальти в ворота металиста 1925...
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