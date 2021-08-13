Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Возлагаем на Пейшото большие надежды»

Президент харьковского «Металлиста» поделился мнением о подписании бразильского бомбардира

  • 13.08.2021 18:07
  • 2060 просмотров
  • 7 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Возлагаем на Пейшото большие надежды»
© ФК Металлист

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал подписание бразильского форварда Матеуса Пейшото.

— «Металлист» усилился лучшим бомбардиром текущего чемпионата Бразилии. Какие у вас ожидания от игры Матеуса Пейшото?
— Мы ожидаем, что Матеус будет забивать голы и приносить удовольствие харьковским болельщикам. Мы его долго ждали и возлагаем на этого футболиста большие надежды.

— На данном этапе вы довольны комплектацией команды?
— В первую очередь должны быть довольны главный тренер и болельщики. Я, конечно же, доволен, но останавливаться мы пока не собираемся.

— Сейчас ведется активный процесс восстановления инфраструктуры «Металлиста». В частности, новый вид приобретает Западная трибуна, комплекс полей детской академии, а на днях мы узнали о том, что на стадионе обновят аудиосистему. Что вы еще планируете обновлять на стадионе?
— Наша основная задача — привести всю инфраструктуру «Металлиста» в то же состояние, в котором она была в 2012 году. И улучшить. Понятно, что аудиосистема стадиона будет улучшена и усилена. Харьковские болельщики и гости города это все увидят своими глазами и услышат.

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Источник — ФК Металлист

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
      avtv5555, 13.08.2021 19:33
    +1
    andreypoltava234, 13.08.2021 19:09
    промосковський цар Харкова...чи буде там донецький сценарій....побачимо)
    Ты лечится не пробовал, придурок? Если есть доказательства. давай аргументируй или это просто твой тупой высер.
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 13.08.2021 19:09
    0
    промосковський цар Харкова...чи буде там донецький сценарій....побачимо)
    Ссылка
    Chuess
    online
      Chuess, 13.08.2021 18:55
    +3
    Интересно будет глянуть на Метал в следующем сезоне
    Ссылка
    Вячеслав Федак
    online
      Вячеслав Федак, 13.08.2021 18:41
    +1
    Ласкаво просимо до Металіста!Велика подяка президентові!Слова зі справою не розходяться!
    Ссылка
    Kha_Rus
    online
      Kha_Rus, 13.08.2021 18:28
    -5
    Владленович спасибо !!! а всей этой лимите колхозной, всем этим колхозам физкульт привет вы вообще не интересны достойный Металлиста на Украине только один клуб но это пока - это Шахтер, но и ему я уверен в следующем году дадим сильнейший бой.
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    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 13.08.2021 18:21
    +7
    УДАЧИ ВАМ В ВАШЕМ БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ
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    rus
    online
      rus, 13.08.2021 18:19
    +5
    Удачи!
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