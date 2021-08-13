Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Возлагаем на Пейшото большие надежды»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал подписание бразильского форварда Матеуса Пейшото.

— «Металлист» усилился лучшим бомбардиром текущего чемпионата Бразилии. Какие у вас ожидания от игры Матеуса Пейшото?

— Мы ожидаем, что Матеус будет забивать голы и приносить удовольствие харьковским болельщикам. Мы его долго ждали и возлагаем на этого футболиста большие надежды.

— На данном этапе вы довольны комплектацией команды?

— В первую очередь должны быть довольны главный тренер и болельщики. Я, конечно же, доволен, но останавливаться мы пока не собираемся.

— Сейчас ведется активный процесс восстановления инфраструктуры «Металлиста». В частности, новый вид приобретает Западная трибуна, комплекс полей детской академии, а на днях мы узнали о том, что на стадионе обновят аудиосистему. Что вы еще планируете обновлять на стадионе?

— Наша основная задача — привести всю инфраструктуру «Металлиста» в то же состояние, в котором она была в 2012 году. И улучшить. Понятно, что аудиосистема стадиона будет улучшена и усилена. Харьковские болельщики и гости города это все увидят своими глазами и услышат.