В субботу, 14 августа «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ дома примет «Лидс». Начало матча - в 14:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина+».

«Манчестер Юнайтед» - «Лидс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал вторым в АПЛ с 74 очками. «Лидс» занял девятое место с 59 баллами в активе.