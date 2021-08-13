В субботу, 14 августа «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ дома примет «Лидс». Начало матча - в 14:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина+».
«Манчестер Юнайтед» - «Лидс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал вторым в АПЛ с 74 очками. «Лидс» занял девятое место с 59 баллами в активе.
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Источник — Sport.ua
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