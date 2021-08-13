Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Лидс

Команды сыграют в стартовом туре АПЛ

  • 13.08.2021 17:42
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Лидс
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 августа «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ дома примет «Лидс». Начало матча - в 14:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина+».

«Манчестер Юнайтед» - «Лидс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал вторым в АПЛ с 74 очками. «Лидс» занял девятое место с 59 баллами в активе.

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Источник — Sport.ua

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