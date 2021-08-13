Артем ФРАНКОВ: «Михайличенко и Блохин — будущие тренеры сборной Украины?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о назначении нового состава Комитета национальных сборных команд УАФ, куда вошли Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

«А не кажется ли вам, что сопредседатели комитета ФФУ по сборным, Михайличенко и Блохин, это будущие тренеры этой самой сборной? Как вариант! История ведь имеет обыкновение повторяться, и за трагедией всегда следует фарс — когда-то Фоменко искал нового тренера и в итоге оказался им сам… А тут еще и временной кризис налицо!», — отметил специалист.