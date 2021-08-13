Артем ФРАНКОВ: «Михайличенко и Блохин — будущие тренеры сборной Украины?»

Специалист поделился мнением о новых назначениях в УАФ

  • 13.08.2021 16:37
  • 3095 просмотров
  • 12 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Михайличенко и Блохин — будущие тренеры сборной Украины?»
© УАФ. Алексей Михайличенко

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о назначении нового состава Комитета национальных сборных команд УАФ, куда вошли Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

«А не кажется ли вам, что сопредседатели комитета ФФУ по сборным, Михайличенко и Блохин, это будущие тренеры этой самой сборной? Как вариант! История ведь имеет обыкновение повторяться, и за трагедией всегда следует фарс — когда-то Фоменко искал нового тренера и в итоге оказался им сам… А тут еще и временной кризис налицо!», — отметил специалист.

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Источник — Telegram

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Комментарии
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    stopor2016
      stopor2016, 13.08.2021 18:25
    0
    Ну - тогда не чокаясь ...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 13.08.2021 18:17
    0
    Alexsandr B, 13.08.2021 18:11
    Лужного возьмите, он им всем рога обламает, будут как шелковые все пахать на поле
    Такой подход в современном футболе уже не работает. Дисциплина конечно должна быть, но на ней одной далеко не уедешь.
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 13.08.2021 18:13
    0
    Мне кажется пора уже с них брать плату з желание быть тренером Украины!
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 13.08.2021 18:11
    0
    Лужного возьмите, он им всем рога обламает, будут как шелковые все пахать на поле
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 13.08.2021 17:58
    +1
    Григорчук свободный, есть Вернидуб, которого откупить у Шерифа думаю явно не так сложно как Реброва, зачем ходить по кругу?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 13.08.2021 17:39
    0
    Думаю хотят развала сборной что на месте топталась играя футбол 90'
    Ссылка
    castrulyaFanny
    online
      castrulyaFanny, 13.08.2021 17:24
    -4
    Alexsandr B, 13.08.2021 17:08
    Да капец, что кроме Реброва нет никого? Проблема века ..
    А ты много знаешь нормальных украинских тренеров? нужен исключительно свой, чтобы вызывал в сборную только тех кому нужно цуркусу и рыжему.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 13.08.2021 17:08
    +3
    Да капец, что кроме Реброва нет никого? Проблема века ..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 13.08.2021 17:02
    +1
    Беляш поднимается в цене как Биткоин.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 13.08.2021 16:58
    +4
    Такое впечатление словно происходит какая-то целенаправленная диверсия, с целью развалить сборную. Был Шевченко, был штаб, команда играла, атмосфера была нормальная. И вдруг как гром среди ясного неба - все рушится и ничего нельзя сделать. И легенда типа не смогли по зп договориться. И это с тренером, который впервые вывел сборную в 1/4 финала ЧЕ. Как-то подозрительно все это.
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    CheMP
    online
      CheMP, 13.08.2021 16:51
    0
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 13.08.2021 16:48
    +6
    Это будет катастрофа
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