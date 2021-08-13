ФОТО. Неймар показал, как тренируется с Месси и Мбаппе

29-летний бразильский нападающий ПСЖ Неймар продолжает подготовку к новому сезону в составе парижской команды.
«День тренировки», — прокомментировал Неймар серию фото со своими одноклубниками — аргентинским форвардом Лионелем Месси и французским бомбардиром Килианом Мбаппе.
Месси недавно перешел в ПСЖ из каталонской «Барселоны» в качестве свободного агента.
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