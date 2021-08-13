ФОТО. Неймар показал, как тренируется с Месси и Мбаппе

Бразильский форвард ПСЖ готовится к новому сезону

  • 13.08.2021 15:47
  • 1932 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Неймар показал, как тренируется с Месси и Мбаппе
© Instagram. Неймар

29-летний бразильский нападающий ПСЖ Неймар продолжает подготовку к новому сезону в составе парижской команды.

«День тренировки», — прокомментировал Неймар серию фото со своими одноклубниками — аргентинским форвардом Лионелем Месси и французским бомбардиром Килианом Мбаппе.

Месси недавно перешел в ПСЖ из каталонской «Барселоны» в качестве свободного агента.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 13.08.2021 16:19
    -1
    Ну я думаю связка восточного отсасуолло - педриньё, рыганьё и мочиньё - выглядит более перспективно.
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    Aleksandr Mamchur
    online
      Aleksandr Mamchur, 13.08.2021 16:08
    +2
    капец пачку отъел
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.08.2021 16:07
    +1
    Конечно топ топовый составище.
    Очень интересно будет посмотреть.
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