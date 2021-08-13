VAR едет в Чернигов. Известны судейские назначения на 4-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022.
4 тур
13.08.2021
19.30. «Шахтер» - «Металлист 1925». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Александр Шандор (Львов).
14.08.2021
17.00. «Верес» - «Ворскла». Луцк. Стадион «Авангард». Арбитр - Виталий Романов (Днепр).
19.30. «Заря» - «Минай». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.).
19.30. «Десна» - «Днепр-1». Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. Арбитр - Катерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR - Евгений Арановский (Киев).
15.08.2021
17.00. «Колос» - «Рух». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая обл.).
19.30. «Львов» - «Александрия». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Олег Деревинский (Хмельницкий).
16.08.2021
19.00. «Мариуполь» - «Черноморец». Мариуполь. Стадион им. В. С. Бойко. Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.).
Отметим, что матч четвертого тура «Ингулец» - «Динамо» перенесен на 18 августа.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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