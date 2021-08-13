VAR едет в Чернигов. Известны судейские назначения на 4-й тур УПЛ

Катерина Монзуль будет работать на матче «Десна» - «Днепр-1»

  • 13.08.2021 13:59
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  • 4 комментария
VAR едет в Чернигов. Известны судейские назначения на 4-й тур УПЛ
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022.
 
4 тур
 
13.08.2021
 
19.30. «Шахтер» - «Металлист 1925». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Александр Шандор (Львов).
 
14.08.2021
 
17.00. «Верес» - «Ворскла». Луцк. Стадион «Авангард». Арбитр - Виталий Романов (Днепр).
19.30. «Заря» - «Минай». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.).
19.30. «Десна» - «Днепр-1». Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. Арбитр - Катерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR - Евгений Арановский (Киев).
 
15.08.2021
 
17.00. «Колос» - «Рух». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая обл.).
19.30. «Львов» - «Александрия». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Олег Деревинский (Хмельницкий).
 
16.08.2021
 
19.00. «Мариуполь» - «Черноморец». Мариуполь. Стадион им. В. С. Бойко. Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.).
 
Отметим, что матч четвертого тура «Ингулец» - «Динамо» перенесен на 18 августа.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alex13
    online
      alex13, 13.08.2021 14:52
    +1
    onco-clown, 13.08.2021 14:23
    Не знаю один не один, но как-то УПЛ колхознулись с ВАРом) а судьи под шумок позасчитывали голы с офсайдов, в частности гол Довбика....
    Не только Довбика!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.08.2021 14:41
    +1
    А Даша так просил качественное судейство.
    А оно в Чернигове будет
    Ссылка
    icebeer
      icebeer, 13.08.2021 14:25
    0
    Позор.
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 13.08.2021 14:23
    -4
    Не знаю один не один, но как-то УПЛ колхознулись с ВАРом) а судьи под шумок позасчитывали голы с офсайдов, в частности гол Довбика....
    Ссылка
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