ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец проведет домашний матч с Динамо в Киеве

Матч четвертого тура УПЛ «Ингулец» – «Динамо» состоится на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Подтверждение появилось на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
Номинальным хозяином игры при этом остается команда из Петрово.
Ранее сообщалось, что просьба «Ингульца» о переносе встречи в Киев связана с тем, что клуб хочет принять во втором круге «Динамо» уже на своем новом стадионе в Петрово на 7 тысяч зрителей, который еще не сдан.
Во втором туре УПЛ «Ингулец» принимал «Зарю» на стадионе «Зирка» в Кропивницком.
Источник — УПЛ
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Где старый и малый с футболом встречался.
В воскресные дни забыв про дела,
Спешила на топ всех фанато братва
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Возможно, что в прошлом и топом он был.
Болельщиков старым он радость дарил...
Сегодня из топа он деревом стал
В котором кладбищенский дух обитал
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