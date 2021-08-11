ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец проведет домашний матч с Динамо в Киеве

Встреча состоится на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского

  • 11.08.2021 16:10
  • 1338 просмотров
  • 22 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец проведет домашний матч с Динамо в Киеве
© ФК Динамо Киев

Матч четвертого тура УПЛ «Ингулец» – «Динамо» состоится на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Подтверждение появилось на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
 
Номинальным хозяином игры при этом остается команда из Петрово.
 
Ранее сообщалось, что просьба «Ингульца» о переносе встречи в Киев связана с тем, что клуб хочет принять во втором круге «Динамо» уже на своем новом стадионе в Петрово на 7 тысяч зрителей, который еще не сдан.
 
Во втором туре УПЛ «Ингулец» принимал «Зарю» на стадионе «Зирка» в Кропивницком.

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Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 11.08.2021 17:30
    -2
    serge_kr, 11.08.2021 17:06
    Шахтер любят по все Украине, а в Киеве как показала практика даже больше чем местный деревянный клуб
    Их клуб деревянный нам топом казался,
    Где старый и малый с футболом встречался.
    В воскресные дни забыв про дела,
    Спешила на топ всех фанато братва
    *
    Возможно, что в прошлом и топом он был.
    Болельщиков старым он радость дарил...
    Сегодня из топа он деревом стал
    В котором кладбищенский дух обитал
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 17:17
    +1
    serge_kr, 11.08.2021 17:06
    Шахтер любят по все Украине, а в Киеве как показала практика даже больше чем местный деревянный клуб
    Конечно любят, как можно стаю таких симпотных обезьянок не любить
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.08.2021 17:06
    -5
    RomanEnakievo, 11.08.2021 16:56
    Донецкий, почему вы шастает по всей стране? Почему вчера в Киеве играли, а с Монако уже в Харьков бежите? Вы же в Мариуполе прописаны
    Шахтер любят по все Украине, а в Киеве как показала практика даже больше чем местный деревянный клуб
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 16:56
    +3
    serge_kr, 11.08.2021 16:52
    Ты лучше внимательней читай что написано, идиот
    Донецкий, почему вы шастает по всей стране? Почему вчера в Киеве играли, а с Монако уже в Харьков бежите? Вы же в Мариуполе прописаны
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 16:55
    +2
    serge_kr, 11.08.2021 16:52
    Ты лучше внимательней читай что написано, идиот
    Написано, что Ингулец хочет принять Динамо во втором круге на новом стадионе. И что тебя тревожит? В чем проблема такого переноса? Это же не донецкие, которые вообще побоялись ехать в Петрово в прошлом сезоне и получили очередные кабинетные три очка
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 16:53
    +2
    Донецкие, как дауны, общаются между собой смайликами. Видимо хорошо их чеченцы потрепали в оккупации
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.08.2021 16:52
    -5
    RomanEnakievo, 11.08.2021 16:27
    Ингулец предложил перенести матч в Киев, а во втором круге сыграть на новеньком стадионе в Петрово. Что тут такого? В прошлом сезоне донецкие вообще забоялись играть в Петрово и получили кабинетные три очка
    Ты лучше внимательней читай что написано, идиот
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 16:40
    -5
    smart--Forever, 11.08.2021 16:36
    Пока это невозможно, по причине медленного пошива норковых шуб
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 11.08.2021 16:39
    -6
    smart--Forever, 11.08.2021 16:36
    Пока это невозможно, по причине медленного пошива норковых шуб
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 11.08.2021 16:38
    +6
    Bulba_sumkin, 11.08.2021 16:22
    с какого перепуга?
    тебе процитировать причину, или ты просто не привык читать дальше заголовка?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 16:38
    -4
    Почему не на Кипре, по месту прописки развпятьлетних автобусников?
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 11.08.2021 16:36
    -4
    Евгений Бойкинюк, 11.08.2021 16:32
    давайте весь чемпионат перенесем в киев
    Пока это невозможно, по причине медленного пошива норковых шуб
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 11.08.2021 16:32
    -9
    давайте весь чемпионат перенесем в киев
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 16:32
    0
    Bulba_sumkin, 11.08.2021 16:22
    с какого перепуга?
    С какого перепугу ваши негры играют где попало, а не по месту прописки? Вчера в Киеве, с Монако уже в Харькове
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 16:27
    0
    Bulba_sumkin, 11.08.2021 16:22
    с какого перепуга?
    Ингулец предложил перенести матч в Киев, а во втором круге сыграть на новеньком стадионе в Петрово. Что тут такого? В прошлом сезоне донецкие вообще забоялись играть в Петрово и получили кабинетные три очка
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 11.08.2021 16:25
    -5
    __Funny_Cat__, 11.08.2021 16:20
    С донецкой бомжатней готовы играть оба матча на выезде , куда ехать ?
    Не смеши клоун - ты ничего не решаешь, ну кроме как играть с дальнобойщиками в интимные игры
    Ссылка
    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 11.08.2021 16:22
    -8
    с какого перепуга?
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 11.08.2021 16:20
    +5
    RomanEnakievo, 11.08.2021 16:15
    Тебя не смущает, что во втором круге матч этих команд будет в Петрово?
    Такого дятла как он не смущает...
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 11.08.2021 16:20
    +1
    smart--Forever, 11.08.2021 16:12
    Да чё, там, давайте уже кроме Ингульца и все остальные выездные матчи кипрская помока проведёт на Лобановском
    С донецкой бомжатней готовы играть оба матча на выезде , куда ехать ?
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 16:15
    +4
    smart--Forever, 11.08.2021 16:12
    Да чё, там, давайте уже кроме Ингульца и все остальные выездные матчи кипрская помока проведёт на Лобановском
    Тебя не смущает, что во втором круге матч этих команд будет в Петрово?
    Ссылка
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