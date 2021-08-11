ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец проведет домашний матч с Динамо в Киеве

Матч четвертого тура УПЛ «Ингулец» – «Динамо» состоится на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Подтверждение появилось на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.



Номинальным хозяином игры при этом остается команда из Петрово.



Ранее сообщалось, что просьба «Ингульца» о переносе встречи в Киев связана с тем, что клуб хочет принять во втором круге «Динамо» уже на своем новом стадионе в Петрово на 7 тысяч зрителей, который еще не сдан.



Во втором туре УПЛ «Ингулец» принимал «Зарю» на стадионе «Зирка» в Кропивницком.