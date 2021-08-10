Ингулец домашний матч с Динамо хочет провести в Киеве

Вероятно, во 2-м круге клуб из Петрово хочет сыграть против чемпиона Украины на своем новом стадионе

  • 10.08.2021 12:53
  • 1971 просмотр
  • 74 комментария
Ингулец домашний матч с Динамо хочет провести в Киеве
© ФК Ингулец

«Ингулец» обратился к «Динамо» с просьбой сыграть свой домашний матч в ближайшем туре в Киеве, который запланирован на 18 августа. Начало – в 19:30.

По имеющейся информации, вопрос находится в стадии решения и если будет положительный результат для «Ингульца», то игра состоится на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

Вполне вероятно, что такая просьба связана с тем, что «Ингулец» хочет принять во втором круге «Динамо» уже на своем новом стадионе в Петрово.

Напомним, что завтра, 11 августа, киевская команда сыграет перенесенный матч первого тура УПЛ с «Минаем». Встреча пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве и начнется в 19:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 14:13
    0
    _-AK228, 10.08.2021 14:11
    марамойка старая, если ты не видишь разницы между учредителями юр. лиц, в одной из которых один из учредителей напрямую кипрская компания - то разговаривать не о чем
    Не дуркуй, гей. Учредители банка Рината кипрские компании, стало быть и дивиденды идут частично туда. Ой, а как это? Что Ринат уклоняется от налогов? Не может быть. Как и Палкин с его зарплатой в 2 шутки баксов и 500 баксами алиментов сыну
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 10.08.2021 14:13
    0
    SuperleagueUkraine, 10.08.2021 14:11
    это ж дырявые, им золотой дождь делают, а для них всё божья роса) Футболисты конечно не виноваты ни в чём, но озжное руководство и 47-хоромосные фанаты это зашквар.
    100%...
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 10.08.2021 14:12
    -1
    Петр Яновский, 10.08.2021 14:11
    Какая общага? Ты там на бахче перегрелся, гей?
    без пруффов ты просто галимый клоун.... скучный, убогий клоун.... так что вали нах..
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:12
    0
    Днище донецкое , почему ваш клуб лезет в Киев ? Играйте на своём стадионе . С шахтером Динамо готово оба матча сыграть на выезде , куда ехать ?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 10.08.2021 14:12
    -1
    Донецкие, как вам новость о том, что палкин консультирует московский спартак?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 10.08.2021 14:12
    -1
    Петр Яновский, 10.08.2021 14:06
    Это конфиденциальная инфа, петух. Но на суде это было озвучено. И главное товарищ Палкин ни слова не опроверг
    на суде было озвучено.... епать ты юморной петух... может тебе это твоя бабка - вафлетистка рассказала?!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 14:11
    0
    _-AK228, 10.08.2021 14:09
    тогда ползи обратно в общагу и скули тут...
    Какая общага? Ты там на бахче перегрелся, гей?
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
      SuperleagueUkraine, 10.08.2021 14:11
    -1
    _-AK228, 10.08.2021 13:58
    сер гей... у опзешников в учредителях кипрская кампания... причем здесь спонсоры, даунито?!
    это ж дырявые, им золотой дождь делают, а для них всё божья роса) Футболисты конечно не виноваты ни в чём, но озжное руководство и 47-хоромосные фанаты это зашквар.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 14:11
    -2
    Не ну правда это так по днонецки платить сыну 500 баксов алиментов заменто 12 штук Вы все спрашивали в чем их философия? Так вот она
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 10.08.2021 14:11
    -1
    Петр Яновский, 10.08.2021 14:05
    Я не пойму гей, а Ринат что не ОПЖЗ? А 99% Копанки не за них голосовали? А бабки Рината почему частично через Кипр идут, в т.ч. и ФК Копанка?
    марамойка старая, если ты не видишь разницы между учредителями юр. лиц, в одной из которых один из учредителей напрямую кипрская компания - то разговаривать не о чем
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 10.08.2021 14:09
    -1
    Петр Яновский, 10.08.2021 14:06
    Это конфиденциальная инфа, петух. Но на суде это было озвучено. И главное товарищ Палкин ни слова не опроверг
    тогда ползи обратно в общагу и скули тут...
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:06
    0
    FootFun, 10.08.2021 13:43
    Но опзжшную помойку ещё с 90-х терпеть не могу, как и 80% всех футбольных фанатов украинских терпеть не могут это болото
    Донецкий колхоз ещё с ссср за пределами Донецка ненавидят
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 14:06
    -1
    _-AK228, 10.08.2021 14:05
    марамойка, ссылку на реестр судебных решений
    Это конфиденциальная инфа, петух. Но на суде это было озвучено. И главное товарищ Палкин ни слова не опроверг
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 14:05
    0
    _-AK228, 10.08.2021 13:58
    сер гей... у опзешников в учредителях кипрская кампания... причем здесь спонсоры, даунито?!
    Я не пойму гей, а Ринат что не ОПЖЗ? А 99% Копанки не за них голосовали? А бабки Рината почему частично через Кипр идут, в т.ч. и ФК Копанка?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 10.08.2021 14:05
    -1
    Петр Яновский, 10.08.2021 14:03
    Это официальные заявление из суда, полупокер. Он платит сыну 500 баксов алиментов Утрись, подстилка днонецкая
    марамойка, ссылку на реестр судебных решений
    Ссылка
    Yurenc
      Yurenc, 10.08.2021 14:05
    +2
    FootFun, 10.08.2021 13:43
    Но опзжшную помойку ещё с 90-х терпеть не могу, как и 80% всех футбольных фанатов украинских терпеть не могут это болото
    Умолишенный, где ты нашел 80%. Всегда был и будет самым популярным клубом Украины Динамо Киев. Между прочим динамовцы очень много помогают нашим атовцам - так что, тупорылое чмо, закрой свое пропитое хавало.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 10.08.2021 14:04
    -2
    DK1961, 10.08.2021 13:59
    Сколько букофф ни о чем, очередное фуфло, брошенное на вентилятор ржавыми шавками. Вы лучше о своём стаде любителей бананов озаботьтесь (разбавленном теперь частично любителями спагетти). С такой нынешней игрой вы и до Монако не дотяните, вас Генк в ответке уроет. А, если не уроет так Монако уж точно ваш суперпупер рекорд 0:10 превзойдет
    старый маразматик... "а если , а если" ... тебе на радость
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.08.2021 14:04
    +2
    RomanEnakievo, 10.08.2021 13:53
    Максимка, расскажи как в прошлом сезоне шахтер забоялся ехать в Петрово и получил кабинетные три очка в матче с Ингульцом
    Они это не любят коментировать
    Это из разряда : Где у вас был первый половой акт? На зоне. Но мы об этом не любим вспоминать
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 14:03
    +1
    _-AK228, 10.08.2021 14:00
    марамойка, по п.2 ты видел его расчетный лист по з/п?!
    Это официальные заявление из суда, полупокер. Он платит сыну 500 баксов алиментов Утрись, подстилка днонецкая
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:03
    +1
    FootFun, 10.08.2021 13:08
    Опять для мусоров все условия, отдайте им уже чемпионство на 5 лет вперёд,только не устраивайте этот цирк
    Можете своим ржавым колхозом с чемпионата сняться
    Все спасибо вам скажут
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