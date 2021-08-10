Ингулец домашний матч с Динамо хочет провести в Киеве

«Ингулец» обратился к «Динамо» с просьбой сыграть свой домашний матч в ближайшем туре в Киеве, который запланирован на 18 августа. Начало – в 19:30.
По имеющейся информации, вопрос находится в стадии решения и если будет положительный результат для «Ингульца», то игра состоится на стадионе «Динамо» имени Лобановского.
Вполне вероятно, что такая просьба связана с тем, что «Ингулец» хочет принять во втором круге «Динамо» уже на своем новом стадионе в Петрово.
Напомним, что завтра, 11 августа, киевская команда сыграет перенесенный матч первого тура УПЛ с «Минаем». Встреча пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве и начнется в 19:30.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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