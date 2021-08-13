Объявлен список кандидатов на звания лучших игроков по итогам ЛЧ

УЕФА объявил кандидатов на звания лучших игроков по итогам Лиги чемпионов сезона 2020/21.
Больше всего претендентов на награды выступают за победителя прошлого розыгрыша «Челси» и финалиста «Манчестер Сити».
Из 12 игроков в шорт-листах пять представляют лондонский клуб, еще трое - манчестерский. По одному представителю имеют «Реал», дортмундская «Боруссия», «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».
Номинанты на награды по итогам Лиги чемпионов сезона 2020/21:
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»)
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»)
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»)
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)
В этом году лауреатов, а также Лучшего футболиста года и Лучшую футболистку года по версии УЕФА объявят 26 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 в Стамбуле. Лучшего футболиста года в Лиге Европы УЕФА-2020/21 назовут днем позже.
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Источник — УЕФА
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