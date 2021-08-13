Известны номинанты на награду Лучшему игроку Лиги Европы прошлого сезона

УЕФА объявил шорт-лист претендентов по итогам Лиги Европы сезона 2020/21.



В список номинантов вошли Эдинсон Кавани, Жерар Морено и Бруну Фернандеш.



Жерар Морено ﻿стал лучшим бомбардиром розыгрыша. Форвард забил семь мячей, отдал пять голевых передач и был главной ударной силой «Вильярреала», который впервые стал победителем еврокубка. Бруну Фернандеш разгонял атаки «Манчестер Юнайтед» и во второй раз подряд вошел в тройку претендентов на награду. МЮ дошел в 2021 году до финала, и большая заслуга в этом принадлежит Кавани. Уругваец забивал гол или отдавал результативную передачу каждую 41 минуту.



В жюри вошли тренеры 48 клубов, которые выступали на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).



Обладателя награды объявят 27 августа на﻿ жеребьевке группового этапа Лиги Европы в Стамбуле.

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